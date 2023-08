Une chienne âgée au passé difficile trouve le bonheur dans les bras d'un octogénaire (vidéo)

Sur TikTok, @myitalianfamily est un compte suivi par près de 35 000 abonnés. On peut y suivre les aventures d’une famille aux origines italiennes, composée de 2 parents octogénaires et de leur fille. Néanmoins, celui qui attire le plus l’attention sur ce compte n’est pas un être humain…

La star de @myitalianfamily est sans aucun doute la petite Ellie, une chienne qui n’a d’yeux que pour son maître, et qui fait fondre les cœurs des internautes. « À la base, c’est ma mère qui voulait l’adopter, parce qu’elle voulait un chien sénior, explique la fille du couple sur TikTok, mais quand Ellie a rencontré mon père, elle l’a immédiatement choisi. »

« Ellie est la plus heureuse au monde quand elle est avec mon père »

Avant de rejoindre le foyer de ses rêves, la quadrupède vivait « dans un garage avec 15 autres chiens ». Un mode de vie qui l’avait rendue particulièrement méfiante envers ses congénères et les êtres humains. Ellie garde encore quelques séquelles de son passé, mais plus aucune d’entre elles ne subsiste lorsqu’elle se trouve dans les bras de son papa.

« Ellie est la plus heureuse au monde quand elle est avec mon père. Avec maman, ça va de mieux en mieux. Elle a encore peur des personnes qu’elle ne connait pas. Enfin, j’essaie de lui faire comprendre qu’elle n’a rien à craindre de moi », poursuit la fille des octogénaires.

Aujourd’hui, Ellie ne quitte jamais son papa et le suit dans toutes ses activités, comme le rapporte Newsweek. La chienne se rend avec lui au magasin de jardinage, fait de longues siestes à ses côtés dans le canapé, se fait masser sur demande, déguste de nombreux plats faits avec amour… Mais ce n’est pas tout. « Ils se ressemblent physiquement ! » plaisante la fille de son maître.

Les internautes raffolent des aventures d’Ellie et de son papa. Ils sont des milliers à visionner les vidéos de ce duo attendrissant, et à en réclamer d’autres. « Ellie a trouvé l’humain dont elle avait besoin », « Votre père est son ange gardien », « C’est comme si 2 cœurs s’étaient trouvés et ne formaient plus qu’un », ont écrit 3 d’entre eux sur TikTok.