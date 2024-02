Une chienne affamée demande de l’aide à une femme et la guide vers sa progéniture (vidéo)

Zully a croisé le chemin d’une chienne en grande détresse et a décidé de lui prêter main forte. En la ramenant chez elle, elle a constaté que ses mamelles étaient gonflées, signe qu’elle allaitait. Les 2 sont revenus sur leurs pas pour retrouver les chiots du quadrupède.

Zully Vasquez Ventura, une femme originaire du Texas, aux États-Unis, a récemment sauvé la vie de 7 chiens errants. Elle a été interpellée par l’un d’eux, la mère, qui l’a ensuite conduite vers sa progéniture. La bienfaitrice a partagé son récit sur les réseaux sociaux, lequel a été relayé par Newsweek.

Zully est une amoureuse des bêtes. Sur son compte TikTok, elle affirme « parler pour ceux qui n’ont pas de voix » et publie régulièrement des vidéos de sauvetage d’animaux. Dernièrement, elle se trouvait à bord de son véhicule lorsqu’une chienne émaciée s’est approchée d’elle. Son grand cœur l’a poussée à la secourir.

Une découverte surprenante

Elle a ramené l’animal à son domicile pour en prendre soin. En s’occupant d’elle, elle a remarqué que ses mamelles étaient pleines de lait. Cela signifiait que la chienne avait très certainement donné naissance à des petits les jours précédents et que si c’était le cas, ils se trouvaient encore dans la nature.

Sans perdre de temps, Zully a ramené le quadrupède là où elle l’avait trouvé et lui a accroché une laisse. Elle espérait qu’il la guiderait vers ses nouveau-nés. Effectivement, la chienne a commencé à suivre une trace invisible sur le sol. Les 2 ont parcouru un peu plus de 3 kilomètres, puis ont découvert 6 petites boules de poils au milieu de nulle part.

Une vie plus belle

Zully a fait de la place pour toute la famille chez elle. Elle a donné un bon bain à la mère, nommée Nala, et celle-ci a pu se reposer en sachant qu’elle était entre de bonnes mains. Sa sauveteuse suppose que quelqu’un l’a abandonnée sans scrupules aux abords de la ville. Quoi qu’il en soit, la maman chienne n’aura plus à subir l’errance et la famine.

Elle est restée quelque temps chez sa bienfaitrice avant de rejoindre un refuge avec ses petits. Tous peuvent désormais espérer avoir une merveilleuse vie, car ils pourront rejoindre des foyers aimants une fois proposés à l’adoption.

