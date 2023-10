Des chiens policiers offrent une scène adorable en s'accordant un moment de détente à l'aéroport (vidéo)

Même les héros ont besoin de repos et de détente. Ceux à 4 pattes dont il est question ici ne s’en privent pas. Dès qu’ils ont l’occasion de redevenir eux-mêmes, autrement dit d’éternels enfants, ces chiens policiers s’en donnent à cœur joie. Ce qui fait le bonheur de toutes les personnes qui ont la chance d’y assister.

Un globe-trotteur se faisant appeler « @mybudgettravel » sur TikTok poste régulièrement des vidéos documentant ses voyages à travers le monde. Le jeune homme a notamment visité le Maroc, la Roumanie ou encore le Chili.

C’est justement dans un aéroport chilien qu’il a assisté à une scène à la fois touchante et gaie. Il n’a pas manqué de la filmer.

A ce moment-là, le passionné d’aventures et de découvertes passait la nuit à l’aéroport en attendant patiemment son vol. Le temps lui paraissait long, mais il a eu de quoi s’occuper et même s’amuser.

Sous ses yeux couraient joyeusement 3 Labrador Retrievers noirs. Ils fonçaient vers des balles lancées par leurs maîtresses et chacun voulait devancer ses congénères pour les rattraper. Ces quadrupèdes sont des chiens policiers, très probablement spécialisés dans la recherche de matières illicites (stupéfiants, armes…). Ils contribuent à assurer la sécurité des passagers et de l’espace dans cet aéroport.



@mybudgettravel / TikTok

Ces quelques minutes de jeu sont indispensables pour leur bien-être et leur équilibre. Eux aussi ont besoin d’instants de répit et de détente, car le travail qu’ils effectuent est parfois stressant.

Un bonheur pour les chiens eux-mêmes comme pour les témoins

Même si, dans le cadre de leur formation, ils apprennent à gérer l’agitation, la foule et des situations que d’autres chiens auraient du mal à supporter, leur quotidien n’est pas toujours simple. Leurs maîtres-chiens font tout leur possible pour qu’ils soient heureux et en sécurité en toute circonstance.

Les voir ainsi s’extérioriser, se dépenser et remuer frénétiquement la queue est un réel plaisir. @mybudgettravel ne s’y est pas trompé et a été bien inspiré de mettre cette vidéo en ligne pour permettre aux internautes d’en profiter.

Postée le 18 octobre sur TikTok et relayée par Parade Pets, la séquence totalise 8 millions de vues à ce jour.

La voici :

