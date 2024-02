Une chienne abandonnée sur la route par sa maîtresse qui ignore que son acte est filmé, des agents animaliers interviennent (vidéo)

La propriétaire d’une chienne qu’elle avait abandonnée l’avant-veille a été identifiée et contactée le lundi 26 février par le service de contrôle des animaux d’East Haven, dans le Connecticut (Etats-Unis). Elle ne pouvait pas nier les faits, car son acte avait été filmé par une caméra de surveillance, rapportait NBC Connecticut.

La vidéo postée sur la page Facebook du refuge du service en question (East Haven Animal Shelter) montre clairement l’intéressée alors qu’elle se rendait coupable de cet abandon.

On la voit ainsi descendre d’une voiture conduite par un homme et à l’arrière de laquelle se trouve une fillette. La femme en descend, accompagnée de la chienne qu’elle tient en laisse, puis la détache.

Elle fait ensuite mine de rester aux côtés de l’animal pour ne pas éveiller les soupçons d’une passante. Dès que cette dernière s’éloigne, elle remonte dans le véhicule qui repart, laissant la chienne sur place. La pauvre tente vainement de suivre la voiture…

Cette scène s’étant produite le samedi 24 février vers 8 heures du matin est particulièrement déchirante. Des riverains en ont informé le service de contrôle animalier, et c’est l’agente Monica Vece qui s’est rendue sur les lieux pour prendre la chienne en charge.

Appelée Josie par ses bienfaiteurs, elle est âgée entre 6 et 9 mois. Elle reçoit soin et attention au refuge, en attendant son adoption par une famille aimante. Josie est, en effet, adoptable depuis hier.



NBC Connecticut

Trouver un bon foyer pour Josie

« Il existe une bonne et une mauvaise façon de procéder quand vous ne pouvez plus garder votre animal. Cette vidéo montre la mauvaise façon », déplore Monica Vece.

La police de la ville voisine de New Haven a ouvert une enquête. Dans l’Etat du Connecticut, l’abandon tombe sous le coup de la loi contre la cruauté animale et est passible d’une peine de prison d’un an et jusqu’à 1000 dollars d’amende (920 euros). En cas de récidive, la sanction peut passer à 5 ans de prison et 5000 dollars d’amende (4600 euros).

« Je pense qu'elle se sentirait très bien dans une famille avec des enfants, parce qu'elle est joueuse », dit Monica Vece de Josie. Elle ajoute que cette dernière « est vraiment très douce » et que le service animalier s’emploiera à « lui trouver un bon foyer ».

NBC Connecticut