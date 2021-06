Une chatte errante et ses chatons élisent domicile dans un nid d’oiseau, une association leur vient en aide

© PA

Quand ils ont appris qu’une famille de chats devaient être secourus, les bénévoles ne s’attendaient pas du tout à les trouver dans un nid d’oiseau. Ils ont aussi été surpris par l’attitude du père.

Un chat, une chatte et leurs 3 chatons ont été secourus par une association après leur découverte sur un site industriel à Amersham, dans le comté du Buckinghamshire (Sud-est de l’Angleterre), rapporte le Daily Mail. Le plus surprenant, c’est l’endroit choisi par la famille de félins pour vivre : un nid d’oiseau perché en haut d’un arbre.

PA

C’est l’équipe de Cats Protection, une association locale, qui est intervenue. Ruth Goller, bénévole au sein de cette organisation, s’est rendue sur les lieux et a, hélas, découvert un 4e chaton décédé. Elle a ensuite aperçu sa mère, mais il lui a fallu près d’une semaine pour gagner sa confiance et celle du mâle afin de localiser leur progéniture. Après avoir suivi le couple de chats, elle a enfin pu voir leurs 3 chatons dans le nid.

PA

« Ils forment une adorable famille »

Ils ont tous été pris en charge, emmenés chez le vétérinaire et confiés à une famille d’accueil. On leur a donné des noms d’espèces d’oiseaux : Oriole pour la chatte, Willet (chevalier semipalmé) pour le mâle, ainsi que Bran (moucherolle fascié), Jay (geai) et Lori pour les chatons.

PA

« Ils forment une adorable famille », raconte Ruth Goller, qui ajoute que Willet se comporte en véritable père envers les petits. Il lui arrive aussi de les toiletter. Ce comportement est assez rare pour être signalé ; en règle générale, les géniteurs ne restent pas auprès des chatons. Kathryn Graves, secrétaire de Cats Protection, dit même « n’avoir jamais vu cela ».

Cats Protection / SWNS.com

Elle indique, par ailleurs, que Willet et Oriole sont très attachés l’un à l’autre. L’association espère pouvoir les faire adopter ensemble.