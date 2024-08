Profitant de l’absence des supporters, un chat s'installe dans les tribunes du vélodrome pendant un match de ligue 2

Mondialement connu, le stade Vélodrome, ou Orange Vélodrome, accueille des sportifs et des célébrités tout au long de l’année. Les supporters, tout comme les fans, sont également les bienvenus dans ses tribunes pouvant accueillir 67 mille spectateurs. Si les sièges sont généralement réservés aux humains, les animaux peuvent aussi vouloir profiter des événements proposés. Dernièrement, un chat a assisté à un match de football.

Les footballeurs de Martigues et de Lorient se sont rencontrés le 19 août dernier au stade Vélodrome, à Marseille, à l’occasion de la première journée de ligue 2. Environ 2 600 spectateurs étaient présents ce jour-là et parmi eux se trouvaient un supporter pas comme les autres. Il s’agissait d’un chat, qui a été filmé en train de se balader tranquillement dans les gradins.

En voyant le stade partiellement vide, la boule de poils a certainement décrété qu’il s’agissait du bon moment pour aller faire une petite visite. Elle a profité de l'accalmie pour parcourir le virage Nord, habituellement occupé par les supporters de l’Olympique de Marseille, comme le soulignait Actu.fr.

Une vidéo cocasse

Un spectateur présent dans l’enseigne a repéré le quadrupède et n’a pas manqué de dégainer son téléphone pour le filmer. Il faut dire qu’il n’est pas habituel de voir un chat dans un stade, surtout un jour de match ! La vidéo amateur, postée sur la plateforme sociale X, a été partagée par de nombreux médias dont Ouest France.

J’suis mort le vel est tellement vide qu’un chat s’est posé trql dans le virage pic.twitter.com/BSXLMF0maD — G ???? (@GLR_V2P) August 19, 2024

Elle a également été visionnée par des milliers d’utilisateurs tous plus amusés les uns que les autres face au félin : « Au moins on ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas un chat au stade ce soir ! » commentait un internaute. L’auteur de la publication, lui aussi, a pris la situation avec humour. En voyant le chat quitter le stade, il a affirmé que celui-ci s’ennuyait et avait préféré rentrer chez lui.

On constate effectivement que la boule de poils emprunte l’allée de sortie, manquant ainsi la fin du match. Elle ne sait certainement pas que Martigues s’est incliné face à Lorient (0-1), encore moins qu’elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux suite à son apparition ! Peut-être que nous aurons la chance de la revoir pendant la suite du Championnat.