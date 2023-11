Une bénévole rencontre, par hasard, une chienne errante qui s'occupait d'un nombre stupéfiant de chiots abandonnés

Mitzi Brogdon est à la tête de Street Dog Rescue & Recovery, une association basée à Moore dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis).

Alors qu’elle venait de conclure une journée riche en sauvetages, elle s’est rendu compte qu’elle devait en réaliser un dernier, et non des moindres. Elle a aperçu, près d’un parking au bord d’une route, une chienne errante qui tentait manifestement d’attirer son attention.

Elle est allée vers elle et a été chaleureusement accueillie par l’animal. « Elle s’est approchée de moi et m’a laissée la caresser », raconte la bénévole à The Dodo. Mitzi Brogdon a ensuite compris que la chienne, appelée plus tard Dolly, cherchait à la guider vers un endroit bien spécifique.



Mitzi Brogdon

« Elle a commencé à marcher sur le sentier menant à l’antenne relais, alors je l’ai suivie », relate-t-elle. Là, derrière un tronc d’arbre tombé par terre, se cachaient quelques chiots. Mitzi Brogdon pensait encore être sur le point de secourir une petite famille canine errante comme elle en voyait tous les jours, mais ce n’était pas le cas.



Mitzi Brogdon

Les petits chiens n’en finissaient pas d’apparaître en sortant de leur cachette. Elle en a dénombré 16 !



Mitzi Brogdon

Un altruisme et un courage admirables

Hormis quelques-uns, ces chiots n’étaient pas ceux de Dolly. Leur caractère sociable a amené Mitzi Brogdon qu’ils avaient été abandonnés. La chienne les a donc, en quelque sorte, adoptés, et c’est très probablement ce qui leur a sauvé la vie. La bénévole ne pouvait que ressentir de l’admiration face au courage et à l’altruisme de cette créature.



Mitzi Brogdon

Elle et son organisation ne pouvaient évidemment prendre en charge 17 chiens. Elle a lancé un appel à l’aide, auquel 4 refuges ont répondu : Forever Yours Dog Rescue, 405 Animal Rescue, The Fuzzy Friends Fund et Safe Haven Animal Rescue.

Les jeunes chiens, ainsi que leur mère biologique ou adoptive, seront tous proposés à l’adoption. On imagine que les chiots auront plus de facilités à trouver des foyers, mais Dolly mérite au moins tout autant d’avoir une famille aimante pour ce qu’elle a accompli.

A lire aussi : "S'il vous plaît, aidez-moi": L'appel au secours poignant d’une chienne nommée Lola



Sara Hurt, Sarah's Photo Creations