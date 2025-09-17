Une bénévole filme sa journée avec une chienne de refuge et n’était pas préparée à ce que sa vidéo prenne autant d’ampleur (vidéo)

Rachel, une femme au grand cœur, donne de son temps libre pour soutenir les chiens d’un refuge animalier. Elle a récemment choisi d’offrir une journée hors du temps à Betty, délaissée par les adoptants. La chienne a passé un moment magique, tout comme sa bienfaitrice. À partir de cet instant, son quotidien a été bouleversé.

Le refuge ACCT Philly, basé à Philadelphie (États-Unis), a la chance d’avoir des bénévoles impliqués pour rendre le quotidien de leurs pensionnaires canins meilleur. Parmi ceux-ci, Rachel, une femme dévouée, est un atout précieux. Suivie par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, elle met en lumière les chiens dont personne ne veut . L’une de ses protégées, Betty, a totalement changé de vie grâce à elle.

Betty n’avait pas eu une seule demande d’adoption quand Rachel l’a prise sous son aile pour la première fois. La chienne, de type Bully, avait des problèmes de santé, ce qui rendait les choses d’autant plus difficiles. Mais pour sa bienfaitrice, cela n’était pas une raison pour la délaisser.

Rachel / Youtube

La journée parfaite

Rachel souhaitait offrir une pause à Betty, qui ne voyait rien d’autre que son refuge. Elle l’a donc embarquée pour une journée spéciale avec elle, qui a commencé par un tour dans un parc. Sur place, Betty a passé du bon temps avec sa bienfaitrice et la journée s’est achevée par une séance câlins au bord de l’eau.

Rachel a ressenti à quel point ces instants avaient été importants pour la chienne. Elle l’a vue extrêmement heureuse d’avoir pu quitter le refuge le temps d’un après-midi. La femme a tenu à immortaliser cette journée en la filmant, puis en la publiant sur son compte Youtube. La vidéo, relayée par Inspire More , est devenue virale. Elle compte, à ce jour, 7 millions de vues.

A lire aussi : Un pont trop effrayant pour les chiens, leur réserve désormais une voie dédiée pour le traverser sereinement

Une seconde chance inespérée

Cette publication a été un tremplin pour Betty. Un homme a été sensible face aux images et s’est proposé pour l’adopter. Malheureusement, à cette époque, ses soucis de santé ne lui permettaient pas de quitter le refuge.

Toutefois, la chienne a su toucher d’autres personnes en plein cœur, et, une fois rétablie, elle a finalement trouvé une famille aimante.

Rachel aura été d’une importance capitale dans sa vie, car elle lui a permis de sortir de l’ombre. Elle lui a aussi offert des instants magiques au milieu de la pénombre.