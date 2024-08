Un Border Collie détecte un problème de santé à la narine droite de son maître malade et change radicalement de comportement afin de lui sauver la vie

Les chiens sont connus pour être les meilleurs amis de l'homme, et dans le cas de Mark, cette affirmation est justifiée. Sans l'intervention de son Border Collie, l'homme ne serait certainement plus de ce monde à ce jour. Le canidé l’a averti d'un danger imminent, enfoui pendant de longs mois.

Mark Allen, un Anglais de 65 ans originaire de Warwick, est un survivant du cancer. Il a subi une intervention chirurgicale au niveau du visage après qu’une tumeur maligne ait été détectée. S'il avait ignoré les symptômes durant des semaines, c'est le comportement de son chien qui l'a poussé à aller consulter un médecin.

Pendant près d'une année, Mark était incapable de respirer par la narine droite. Relayé par Birmingham Live, il a précisé qu’un polype bloquait la circulation de l'air. Il a toutefois préféré passer outre ce qu'il considérait plutôt comme un désagrément et a continué à vivre comme si de rien n'était.

Get A-Head Charitable Trust

Un changement d’attitude qui n’était pas anodin

Lorsque les soucis de santé de Mark ont émergé, l'un de ses chiens a commencé à adopter un comportement étrange : « À l'époque, nous avions 3 chiens et Jessie se comportait bizarrement, s'accrochant à mes jambes et se comportant d'une manière qui ne lui était jamais arrivée auparavant » témoignait-il.

Le sexagénaire, qui était un peu dans le déni à cette période, avait le pressentiment que son chien agissait ainsi parce qu'il se souciait de lui. Alors, un jour, il a pris son courage à 2 mains pour aller consulter un médecin et les résultats étaient sans appel : « Quand je suis finalement allée voir le médecin et que j'ai eu les résultats de certains tests, je pense que j'avais déjà compris qu'il s'agissait d'un cancer à cause du comportement de Jessie » affirmait-il.

Jessie lui a sauvé la vie

L'homme souffrait d'un cancer de stade 4 localisé au niveau du nez. La tumeur s'était répandue sur son visage et une grosse opération était nécessaire pour lui sauver la vie. Pendant 10 heures, les chirurgiens lui ont ôté ses métastases et ont réalisé une reconstruction faciale, car le visage de Mark était fortement abîmé.

Il n'était plus le même homme à sa sortie de l'hôpital, mais se tenait debout, déterminé à partager son histoire pour aider d'autres personnes. Sans l'intervention de Jessie, il aurait certainement tardé à consulter un docteur et son cancer lui aurait été fatal, car il ne lui restait que quelques semaines à vivre avant l’intervention. Son Border Collie lui a donc sauvé la vie et permis de profiter encore de beaux moments avec ses 2 enfants.

Get A-Head Charitable Trust