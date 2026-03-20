Une bénévole croit secourir un chien errant et finit par payer l'hôtel et le vétérinaire pour lui et son maître sans-abri (vidéo)

Une bénévole au grand cœur, Tiffany, pensait avoir affaire à un chien errant. Rapidement renseignée par des passants, elle a compris que ce dernier et son propriétaire étaient en réalité dans une situation de grande précarité. Grâce à son accompagnement, le duo va aujourd’hui vers du mieux.

À Atlanta (Géorgie, États-Unis), Simon et son maître ont vécu des jours difficiles marqués par un grand manque de moyens et la perte d’un logement. Sans domicile, le duo n’avait plus de quoi vivre. Ils ont croisé la route d’une bénévole très impliquée, décidée à sauver le canidé, mais aussi et bien évidemment son humain. The Dodo nous présentait leur rencontre.

@atldoglady / TikTok

Découvrir une triste réalité

Tiffany s’est rendue sur le lieu qui lui avait été signalé par des passants, pour venir en aide à Simon, un chien repéré comme étant errant sur un chemin. Assez rapidement, la jeune femme a été interpellée par des habitants qui lui ont apporté des précisions sur la situation du chien. Ce dernier n’était pas seul, mais avait un propriétaire. Traversant des difficultés financières majeures, l’homme s’était retrouvé sans logement, avec son compagnon dont il était hors de question de se séparer.

Comprenant l’urgence de la situation décrite, Tiffany a activé son réseau pour prendre les choses en main.

@atldoglady / TikTok

Une première étape

Après sa première rencontre avec le chien, la bénévole s’est procurée des croquettes et de la nourriture. De retour sur les lieux, elle a cherché à en savoir plus sur la situation du duo.

Les températures étaient très élevées, et Tiffany a proposé de toiletter Simon, très encombré avec son pelage épais sous cette chaleur. Quelques heures plus tard, elle a aussi réservé une chambre dans un hôtel disposé à accueillir le duo.

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#help #gofundme #homelessdog #donate #donationsneeded #portugesewaterdog ? original sound - Tiffany•Dog rescuer ???????? @atldoglady Please help support Simon and his owner by sharing, interacting or donating if you can ?? Simons owner is extremely appreciative of everything I have done so far but I know its not enough. He needs to see a vet ASAP and I know its going to be expensive because he will need x rays. I will be handling all payments and posting all reciepts for those that are able to donate. Please save the judgemental comments, this could be you and your dog! You truly never know. #fyp

« Éviter de critiquer et de juger »

Face à cette histoire qui vient malheureusement en écho à bien d’autres, Tiffany a choisi d’en appeler à la générosité des internautes. La publication d’un post sur les réseaux sociaux a eu un effet très rapide, et aura permis de collecter une somme non négligeable. Grâce à cette cagnotte, Simon a été ausculté par un vétérinaire, qui a statué sur sa bonne santé globale.

Pour la suite, la bénévole affirmait : « Ça va beaucoup mieux pour Simon et son propriétaire aujourd’hui ». Soutenu par une communauté très présente, le duo attendait aux dernières nouvelles de pouvoir rejoindre un nouveau logement.