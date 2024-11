Une automobiliste sauve un chien blessé, découvre qu’il a perdu son maître dans un accident et fait tout pour le réunir avec sa famille

Sammy a miraculeusement survécu à un accident impliquant plusieurs poids lourds. Malheureusement, l’un d’eux est décédé et n’était autre que son propriétaire. Une femme ayant découvert l’animal blessé a remué ciel et terre pour retrouver sa famille.

Un chien blessé et endeuillé par la disparition de son maître survenue lors d’un accident de la route va pouvoir retrouver sa famille, rapportait Sudbury.com le mercredi 27 novembre.

Jillian Puls – Jilliane Elaine sur Facebook – habite Kenora en Ontario (Canada). Le matin du 25 novembre, elle se rendait au travail au volant de sa camionnette quand elle a aperçu un petit animal couché dans le fossé bordant la route. Elle a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un faon, avant de se rendre compte que c’était un chien.

« Je me suis arrêtée, je suis sortie de mon camion et j'ai remarqué ce petit Chihuahua en détresse », raconte-t-elle. Jillian Puls a retiré sa veste pour envelopper le quadrupède blessé. Bien qu’il l’ait mordue, elle a réussi à le faire monter dans son véhicule.

Le pauvre chien tremblait à la fois de froid et de peur. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo filmée par sa sauveuse et relayée par le groupe Facebook « Skilled Truckers Canada ».



Skilled Truckers Canada / Facebook

Si la lésion dont il souffrait ne semblait pas grave, Jillian Puls ignorait à ce moment-là qu’il venait de vivre une tragédie. Elle l’a su de la bouche du vétérinaire chez lequel elle l’a emmené.

Une vingtaine de minutes plus tôt, en effet, une collision impliquant 3 camions avait eu lieu sur la route 17, à environ 2 kilomètres de l’endroit où elle a trouvé le Chihuahua. L’accident avait entraîné 2 décès parmi les chauffeurs routiers, dont le propriétaire de ce chien qui était à ses côtés.

Sammy remis à sa maîtresse

« J'avais entendu des sirènes avant de quitter ma maison, se souvient Jillian Puls. J'ai ensuite vu un camion de pompiers et j'ai pensé que la maison de quelqu'un devait être en feu ou quelque chose du genre. »

Elle a partagé l’histoire et la photo de son protégé sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver sa famille. Le mardi 26 novembre, elle a finalement pu joindre un proche du défunt. Dans la foulée, des collègues camionneurs se sont organisés pour aller chercher le Chihuahua à la clinique vétérinaire de Kenora pour le remettre à la femme de la victime.

A lire aussi : Cette adorable chienne errante court chercher un cadeau à son bienfaiteur dès qu'elle le voit arriver (vidéo)

Jillian Puls a ainsi appris que le chien s’appelle Sammy et que lui et son maître étaient extrêmement attachés l’un à l’autre. « Je me suis liée d’amitié avec la famille de Sammy, a-t-elle ajouté. Ce sont des gens adorables. Je suis de tout cœur avec eux ».