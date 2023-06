Un chauffeur de camion découvre un chaton coincé dans le châssis de son véhicule

Un chauffeur de camion conduisait tranquillement, jusqu’à ce qu’il s’arrête à un panneau stop, et entende miauler. Il avait la drôle d’impression que ce cri de détresse provenait de son véhicule. Pour s’en assurer, il est descendu du camion, et a regardé en dessous. C’est alors qu’il a découvert un minuscule chaton noir et blanc, dont la tête était coincée dans un trou du châssis. Le récit de ce sauvetage incroyable est relaté par People.

© San Diego Humane Society / Facebook

Le conducteur du camion a appelé un refuge pour obtenir de l’aide

Lorsque le chauffeur a découvert le chaton, il était incapable de le sortir tout seul. Sa mâchoire était à moitié d’un côté du trou, et à moitié de l’autre. Le pauvre petit, âgé de 8 semaines, devait être terriblement inconfortable.

Le conducteur a donc contacté le refuge San Diego Humane Society, situé en Californie (États-Unis). Les vétérinaires du refuge se sont rapidement rendus sur place, et ont également reçu l’aide de la police.

© San Diego Humane Society / Facebook

« Après avoir endormi le chaton, ils ont patiemment utilisé des cotons-tiges pour déloger sa tête et la libérer de l'endroit serré. Le chaton a ensuite été transporté à notre campus Escondido pour des soins supplémentaires, notamment des médicaments contre la douleur, des liquides, des antibiotiques et un bon repas », a expliqué le refuge.

Le chaton se remet de sa mésaventure dans le refuge

Après avoir été soigné et nourri, le chaton est resté à la San Diego Humane Society, en attendant de voir si ses propriétaires se manifestent.

© San Diego Humane Society / Facebook

Si personne ne vient réclamer l’animal, il sera possible pour le conducteur du camion de l’adopter. Mais pour cela, il devra le faire vacciner et identifier. Quoi qu’il en soit, il est certain que ce mignon chaton ne restera pas très longtemps dans son chenil du refuge. Une belle vie l’attend, et bientôt sa mésaventure ne sera plus qu’un vieux souvenir.