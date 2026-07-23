Une association sauve 74 chiens atteints de la gale et enfermés dans une remorque étouffante après un signalement

Après une intervention dans des conditions particulièrement difficiles, 73 chiens ont pu être sauvés et confiés à plusieurs refuges. Au-delà de ce sauvetage, l’association qui les a pris en charge alerte sur le manque de moyens et de mesures de prévention pour protéger les animaux.

Dans le Mississippi (Etats-Unis), des dizaines de chiens ont été sauvés de conditions de vie inimaginables et confiés à différents refuges après l'intervention d'une association locale de protection animale, rapportait WLBT . Cette dernière dénonce l'absence de service de contrôle des animaux et de mesures favorisant la stérilisation dans la ville.

A Jackson, capitale de cet Etat, la police était intervenue près d'une autoroute sur une tout autre affaire et avait repéré des signes de maltraitance animale aux abords d'une caravane mobile. Un signalement a été effectué, et c'est l'association Cheshire Abbey Animal Rescue, présidée par Chrissy Cheshire, qui est intervenue.

Arrivés sur les lieux, les bénévoles ont pu constater à quel point la situation était catastrophique. Entre chaleur extrême, exigüité, surpopulation et insalubrité, 74 chiens s'entassaient dans et autour d'un mobile-home. Ils souffraient tous de la gale.



WLBT

« C’était horrible. Ils étaient tous dans leurs propres excréments et leur urine, et ils souffraient tous de problèmes de peau. C’était vraiment très triste », raconte Chrissy Cheshire à WLBT.

Certains chiens étaient dehors, cherchant désespérément à se mettre à l'ombre. Un chiot a été découvert inconscient. « Je pense qu’il avait simplement abandonné, tant il faisait chaud. Il était juste allongé là. J’étais vraiment inquiète pour lui », dit Chrissy Cheshire à son sujet.

Celle-ci a appris que le couple qui vivait sur place avait perdu son terrain en raison d'impôts impayés.

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WLBT

Malheureusement, l'un des chiens n'a pas survécu. Les 73 rescapés ont été répartis parmi différentes structures d'accueil de la région.

« Nous voulons des explications »

Chrissy Cheshire pointe du doigt une problématique plus vaste ; la ville de Jackson, pourtant capitale de l'Etat du Mississippi, ne dispose plus de service de contrôle des animaux depuis sa fermeture en 2021 en raison de problèmes liés aux eaux usées.

« Nous voulons des explications. Après presque 20 ans à œuvrer dans ce domaine, nous cherchons à comprendre pourquoi notre ville ne dispose toujours pas d’un service de contrôle animalier et ce qu’il advient des fonds qui devraient y être consacrés, dénonce-t-elle. De notre côté, nous ne sommes qu’une petite association à but non lucratif qui essaie de réparer les dégâts avec des moyens limités, dans une ville qui, à notre connaissance, ne prend aucune mesure. »

La présidente de Cheshire Abbey Animal Rescue appelle également les législateurs du Mississippi à mettre en place des lois en faveur de la stérilisation des animaux, indiquant que cela aurait pu contribuer à prévenir ce genre de situation.