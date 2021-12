Une association recueille une chienne et se donne pour mission de trouver un foyer à ses 8 chiots pour Noël

© Blue Cross

8 chiots sont nés quelques heures après l’arrivée de leur mère en clinique vétérinaire. Le personnel de l’établissement a tout fait pour trouver des familles aimantes aux jeunes canidés avant Noël.

La propriétaire d’une chienne appelée Karma ne pouvait plus la garder. Elle l’a emmenée à la clinique vétérinaire Blue Cross, dans le centre de Londres, pour demander au personnel de la prendre en charge et de trouver des familles à sa progéniture.

Karma, Staffordshire Bull Terrer de 18 mois, a donné naissance à 8 chiots quelques heures plus tard. 4 mâles et 4 femelles qui ont été appelés Spirit, Buddha, Asher, Kaleb, Joy, Lotus, Faith et Serenity. L’équipe de Blue Cross en a pris soin et s’est donné pour mission de les faire adopter avant Noël. Un pari qu’ils ont finalement réussi, comme le rapporte Team Dogs.



Blue Cross

Mais avant cela, Karma a vu ses petits grandir à ses côtés en famille d’accueil, celle de Caroline Oram, qui travaille au refuge Blue Cross à Bromsgrove à 150 km de la capitale anglaise.

« Ravis que les chiots passent leur premier Noël dans les foyers aimants qu’ils méritent »

La bénévole a veillé sur les 9 quadrupèdes et leur a offert confort, sécurité et amour jusqu’au moment où il était temps pour les chiots de rejoindre leurs nouvelles familles. En pleine forme et épanouis, les chiots ont tous été adoptés avant les fêtes de fin d’année.



Blue Cross

« Je suis tellement fière que Blue Cross soit là pour Karma et sa propriétaire, qui l'aimait beaucoup et avait le cœur brisé de devoir lui dire au revoir, confie Caroline Oram. Nous sommes ravis que les chiots et, espérons-le, leur maman aussi, passent leur premier Noël dans les foyers aimants qu'ils méritent tous. »

Blue Cross