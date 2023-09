Une association passe un chien "errant" au lecteur de puce et découvre qu'on le cherchait depuis 2 ans

En utilisant leur lecteur de puce d’identification sur un chien qu’ils venaient de recueillir, les bénévoles ont découvert qu’il avait une famille et que cette dernière ignorait où il se trouvait depuis 2 longues années. L’autre information surprenante obtenue par l’association ce jour-là est que ses maîtres habitent à des centaines de kilomètres de l’endroit où l’animal a été retrouvé.

Panda, un chien disparu 2 ans plus tôt, a fini par être retrouvé et rendu sain et sauf à ses maîtres grâce à sa puce, rapportait KSNT.

Le 18 août 2023, l’équipe de Helping Hands Humane Society, dont le refuge se trouve à Topeka dans l’Etat du Kansas, prenait en charge un chien errant qu’on venait de secourir dans la rue.

Le canidé, de race Bull Terrier et arborant un joli pelage blanc à marque noires, refusait de laisser quiconque l’approcher. Les bénévoles de Helping Hands Humane Society se sont toutefois montrés patients et ont finalement pu le manipuler pour le soigner le passer au lecteur de puce d’identification.



Helping Hands Humane Society / Facebook

L’appareil en a effectivement détecté une, et les bénévoles ont ainsi obtenu de précieuses informations qui leur ont permis de remonter jusqu’à ses propriétaires.

Ils les ont contactés pour leur communiquer la merveilleuse nouvelle. Ce faisant, ils ont été surpris d’apprendre que cet adorable toutou répondant au nom de Panda avait disparu en 2021. Ses maîtres n’avaient eu de cesse de le chercher depuis.

L’équipe de Helping Hands Humane Society a également appris que sa famille habite non pas le Kansas, mais l’Etat voisin du Colorado, à des centaines de kilomètres de là.

Les retrouvailles après un long voyage

Emus et soulagés, les propriétaires de Panda ont fait la longue route le surlendemain, dimanche 20 août, pour le revoir au refuge et le ramener à la maison. Ni le couple ni le personnel de l’association ne savent où était le chien pendant ces 2 dernières années.

Âgé de 7 ans, le Bull Terrier a rapidement reconnu les siens après les avoir reniflés et entendu lui parler en espagnol. C’est, en effet, dans cette langue qu’ils l’avaient éduqué.

Panda peut désormais rattraper le temps perdu en compagnie de ses humains et reprendre le cours normal de sa vie.