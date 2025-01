Un chien découvert attaché à une poubelle dans un état de santé alarmant reçoit soins et affection pour surmonter cette épreuve

Des soins, de l’affection et l’espoir d’un nouveau départ. C’est ce à quoi Hades a désormais droit à la faveur de sa prise en charge par une association audoise après que ce chien a été découvert abandonné dans la rue.

Hades n’aura plus à affronter la peur et le froid. Ce chien victime d’abandon a été secouru et pris en charge en vue de commencer une toute nouvelle vie, rapportait la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site.

Sa découverte a été faite le mercredi 18 décembre 2024 vers 19 heures par 2 habitants de Carcassonne (11). L’animal aboyait sa détresse, lui qui était attaché à une poubelle avec un sac de croquettes éventré pour seul compagnon.

Croisé Border Collie de 2 ans, Hades était particulièrement maigre et mal en point. L’information est rapidement parvenue à quelqu’un qui connaît Jean, enquêteur bénévole à la Fondation 30 Millions d’Amis. Dès que ce dernier a reçu la vidéo, il s’est rendu sur les lieux.



Fondation 30 Millions d'Amis

Jean y a retrouvé l’équipe de l’association locale, la SCPA (Société carcassonnaise de protection animale) de Carcassonne en l’occurrence.

La peur et le vent froid dont il n’avait aucun moyen de s’abriter faisaient trembler le malheureux quadrupède. Il devait être vu par un vétérinaire au plus vite, et c’est effectivement ce qui s’est produit.

Sans surprise, l’examen effectué par le praticien a débouché sur un diagnostic accablant. L’enquêteur bénévole de la Fondation 30 Millions d’Amis évoque, en effet, « un score corporel de 3/9, une alopécie prurigineuse importante sur l’ensemble du corps (prévalence plus importante sur l’arrière-train) avec des lésions ulcérées sur le tarse droit ».

Hades est entre de bonnes mains

Les investigations ont permis d’identifier une personne suspectée d’être à l’origine de l’abandon de Hades. L’intéressée, qui ne l’avait que depuis 3 semaines, était sur le point de perdre son logement, d’où sa décision de se séparer du chien. « Elle aurait contacté plus tôt dans l’après-midi le 115 pour trouver un abri, sans succès », indique Jean. Elle avait ensuite été approchée par la secrétaire de la SCPA qui avait l’intention de trouver une place au refuge pour le croisé Border Collie, mais son interlocutrice « n’a malheureusement pas attendu ».

Hades est toutefois entre de bonnes mains désormais, celles des bénévoles de la SCPA. « Il va maintenant y avoir un vrai travail à faire sur lui pour qu’il reprenne confiance en l’humain », d’après l’enquêteur de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Par ailleurs, celle-ci a annoncé qu’elle allait porter plainte pour abandon.