Une association constitue l'ultime chance de sauver 8 chiots risquant l'euthanasie dans un refuge surpeuplé

Street Dog Hero, une association de protection animale basée à Bend dans l’Oregon (Etats-Unis), est récemment intervenue dans l’Etat voisin de la Californie pour sauver 8 précieuses vies, rapportait KTVZ.

L’organisation a, en effet, répondu à un appel urgent lancé par un refuge situé dans la ville californienne de Redding au sujet d’une portée de chiots croisés Huskies Sibériens. Ces derniers venaient d’être abandonnés devant l’établissement, qui manque cruellement de places et risquait donc de les euthanasier.



Street Dog Hero / Facebook

La structure d’accueil en question s’occupe actuellement de plus de 380 chiens et a ainsi atteint la limite de sa capacité. Elle n’est plus en mesure d’admettre d’autres animaux et recourt aux injections létales pour libérer des places.

L’équipe de Street Dog Hero a donc effectué les 9 heures de routes pour se rendre à Redding, récupérer les 8 petits canidés et les ramener à Bend.



Street Dog Hero / Facebook

Une fois arrivés dans l’Oregon, les jeunes croisés Huskies ont été confiés à une famille d’accueil. Street Dog Hero leur cherchera des adoptants dès qu’ils atteindront l’âge d’être autonomes, soit 8 à 10 semaines.

Grâce à l’association, ces créatures vont non seulement rester en vie, mais elles pourront en plus grandir et s’épanouir dans des foyers aimants.



Street Dog Hero / Facebook

Refuges surpeuplés, euthanasies massives

Tous leurs congénères n’ont malheureusement pas cette chance. En Californie, la plupart des refuges sont saturés. Il y a beaucoup moins de places disponibles que d’animaux à secourir, ce qui fait que cet Etat présente l’un des taux d’euthanasie les plus élevés du pays.

Street Dog Hero s’y était d’ailleurs déjà rendue à de nombreuses reprises pour sauver des chiens qui allaient être euthanasiés. L’association en a ainsi pris en charge 120 depuis le début de l’année 2023.

Elle lance d’ailleurs un appel à la solidarité. Les dons l’aideront à financer l’achat de tout le nécessaire pour prendre soin des chiots : nourriture, tapis de propreté, etc.

Street Dog Hero / Facebook