Une association au secours de dizaines de chiens victimes de négligence dans une structure d'accueil non conforme

L’Animal Humane Society, une association de protection animale basée dans le Minnesota (Etats-Unis), s’occupe actuellement de 30 chiens sauvés d’un refuge illégal. Les faits sont rapportés par KARE 11.

Tout avait commencé par une triste découverte faite par les adjoints du shérif du comté d’Anoka sur le bord d’une route à Cottage Grove. Les corps sans vie de 8 chiens y avaient été abandonnés, déclenchant l’ouverture d’une enquête.

Les animaux décédés ne semblaient ni malades ni négligés. Les causes de leur disparition n’ont pas encore été déterminées à ce jour. Toutes sortes de rumeurs circulaient dans le comté depuis (épidémie de parvovirose, rites…), mais le shérif a tenu à les démentir.

Les investigations n’en étaient qu’à leurs débuts et avaient amené les forces de l’ordre à s’intéresser à une propriété d’Andover, à une soixantaine de kilomètres de là, où elles ont découvert un refuge illégal. Un mandat de perquisition y a été exécuté le 20 octobre et a débouché sur le sauvetage de dizaines de chiens cachectiques, affamés et déshydratés. 22 se trouvaient dans cette maison et 8 autres dans des foyers d’accueil en lien avec l’organisation en question.



Animal Humane Society / Facebook

« Ces chiens font leurs premiers pas vers la vie qu'ils méritent »

D’après les éléments révélés le 23 octobre par Liv Hagen, responsable à l’Animal Humane Society, les chiens saisis et secourus sont âgés de 2 semaines et demie à 7 ans. Ils ont tous été lavés, toilettés, nourris et réconfortés. Ils continuent d’être examinés, tant sur le plan de la santé que celui comportemental. Plusieurs d’entre eux souffrent d’anxiété.



Animal Humane Society / Facebook

« Ces cas sont déchirants. Ils ont tendance à susciter beaucoup d'émotions chez nous tous, mais nous savons aussi que ces chiens font leurs premiers pas vers la vie qu'ils méritent », indiquait Liv Hagen. Celle-ci précisait que 4 chiots et leur mère étaient réunis et se portaient bien.

Certains de ces rescapés pourront être proposés à l’adoption au bout d’une à 2 semaines. D’autres, en revanche, auront besoin de plus de soins et d’accompagnement par les éducateurs comportementalistes.