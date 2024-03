Messi, chien du film "Anatomie d'une chute", star incontestée de la cérémonie des Oscars

Alors que, quelques jours plus tôt, le doute planait encore sur sa présence au Dolby Theater, Messi a non seulement bel et bien assisté à la cérémonie des Oscars dimanche soir, mais il a en plus retenu l’attention des invités et des téléspectateurs, rapporte le Mirror ce lundi 11 mars.

Le Border Collie ayant signé une superbe performance dans « Anatomie d’une chute » s’était déjà fait remarquer le mois dernier lors de l’Academy Award Nominees Luncheon, ou déjeuner des nommés aux Oscars, aux côtés de sa propriétaire et éducatrice canin Laura Martin Contini.



Rappelons qu’en mai 2023, il avait remporté la Palm Dog à Cannes, prix auquel Woopets associera d’ailleurs son nom à partir de l’édition 2024. Dans « Anatomie d’une chute », drame réalisé par Justine Triet, Messi joue le rôle de Snoop, chien guide d’aveugle d’un garçon dont la mère était accusée du meurtre de son père. Justine Triet qui, au passage, s’est vu attribuer l’Oscar du Meilleur scénario original partagé avec Arthur Harari.

Hier soir, donc, Messi est resté sagement assis sur son siège pendant que tous les regards étaient braqués sur lui et que Jimmy Kimmel présentait la cérémonie en usant de son sens de l’humour habituel.

« La performance de l’année »

Ce dernier n’a pas tari d’éloges sur le chien acteur, parlant de « performance de l’année » pour décrire celle du quadrupède dans le long métrage aux 5 nominations, d’après People.

Sur son compte Instagram, Jimmy Kimmel a posté une vidéo drôle et attendrissante (ci-dessous) où on le voit travailler ses plaisanteries en prévision de la cérémonie des Oscars en présence de Messi. Si le chien n’a visiblement pas été emballé par les premières propositions de blagues du comédien et animateur new-yorkais, il a clairement donné son approbation à la dernière en aboyant : « Si le spectacle vous semble trop long, imaginez ce que ressent Messi en ce moment. En années canines, ce show dure 5 mois et demi ».

