Un vétéran réveillé en pleine nuit par sa chienne qui le tirait par la jambe pour lui sauver la vie

Alors qu’il dormait, la maison d’un ancien militaire était gagnée par les flammes qui se propageaient très rapidement. Sa chienne, elle, s’était rendu compte du danger et a tout fait pour le réveiller afin qu’ils aient une chance de s’échapper à temps. Si le feu a tout détruit, l’issue aurait pu être encore plus dramatique sans la vigilance de l’animal.

Un homme et sa chienne ont survécu de justesse à l’incendie de leur maison grâce à l’action héroïque de l’animal, rapportait KBTX.

Jacob McWhorter habite Madisonville dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Ancien militaire, il avait fait partie du corps des Marines des Etats-Unis et avait notamment participé à la guerre en Irak.



Il a récemment tout perdu à cause d’un incendie ayant éclaté chez lui. Tout sauf sa vie et celle de sa chienne, qui est le grand protagoniste de cette histoire.



Croisée Berger Allemand répondant au nom de Mattie Mae, elle avait réussi à le sortir de son sommeil juste à temps pour qu’ils se mettent à l’abri. Cette nuit-là, « je dormais dans la pièce du fond et elle est entrée en aboyant, raconte Jacob McWhorter à KBTX. Je n’y ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a attrapé par la jambe et a commencé à me tirer du lit. »

« 30 secondes de plus et je ne serais pas là. Elle m'a sauvé la vie »

L’odeur du brûlé ne l’inquiétait pas outre mesure au départ, car son domicile était chauffé par un poêle à bois. « La maison sent toujours la fumée », explique-t-il effectivement. « Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et qu'elle m'arrache du lit. Environ 30 secondes de plus et je ne serais pas là. Elle m'a sauvé la vie », assure-t-il.

Tout ce qui se trouvait dans cette maison a été détruit et réduit en cendres. L’habitation appartenait à la famille de Jacob McWhorter depuis 2 générations. Ses effets, ses souvenirs… Tout est littéralement parti en fumée. Pourtant, il commençait tout juste à remonter la pente, à effectuer des travaux de restauration et à acquérir de nouveaux équipements.

Jacob McWhorter et sa chienne Mattie Mae ne seront toutefois pas seuls face à cette épreuve. La communauté se mobilise et diverses initiatives solidaires sont lancées pour les aider à prendre un nouveau départ. Des commerces et entreprises locales organisent des récoltes de fonds. Un généreux donateur a offert au vétéran un camping-car. Ce sont autant de gestes qui touchent l’intéressé et suscitent en lui une grande reconnaissance.