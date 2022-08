En donnant l'alerte, un chien héroïque sauve sa famille endormie de l'incendie ravageant la maison

« S'il n'y avait pas eu Bear, qui a alerté les occupants de l'incendie, l’issue aurait pu être bien différente car le feu progressait rapidement ». Ces mots sont ceux de Sarah Campbell, porte-parole du centre d’incendie et de secours du comté de Frederick, dans l’Etat du Maryland (Est des Etats-Unis).

C’est ce service qui est intervenu chez les maîtres de ce brave chien grâce auquel toute la famille a pu échapper aux flammes qui dévoraient la maison, rapporte Today ce mardi 16 août.

De race Cairn Terrier, le quadrupède en question s’était mis à aboyer de manière inhabituellement insistante vers 3h45 du matin, le lundi 15 août. Ses aboiements ont tiré sa maîtresse de son sommeil. « En ouvrant les rideaux, elle a vu que la terrasse arrière de la maison était en feu et que les flammes se propageaient rapidement dans le toit », relate Sarah Campbell.



Frederick County Fire and Rescue

Tous indemnes grâce à Bear

Elle a aussitôt réveillé son mari, qui a appelé les secours. Le couple et ses 2 chiens sont rapidement sortis de leur domicile pour se mettre à l’abri. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’alarme incendie a sonné, car jusque-là, la fumée n’avait pas encore atteint les pièces intérieures.

Les pompiers du comté de Frederick sont arrivés peu après et ont réussi à maîtriser l’incendie. La propriété a été en grande partie consumée par les flammes. Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels.

A lire aussi : Des vétérinaires se lancent un défi à vélo pour financer la formation de chiens guides pour enfants malvoyants



Frederick County Fire and Rescue

Bear, son congénère et leurs humains sont sains et saufs, et c’est bien le Cairn Terrier qui est à féliciter pour ce sauvetage.