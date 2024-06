La transformation de ce chien négligé permet à l'association l'ayant sauvé d'empocher le jackpot

En 8 mois, Giuseppe est passé de la négligence au statut de star d’un concours. Le chien sauvé et transformé par une association de protection animale pouvait permettre à cette dernière de décrocher le gros lot. Les lauréats viennent d’être annoncés.

Giuseppe a remporté le grand prix lors du Dirty Dogs Contest, un concours consacré aux chiens ayant été secourus et toilettés après avoir été victimes de négligence extrême. Une information rapportée par le Los Alamos Daily Post le lundi 10 juin.

Nous vous parlions du sauvetage et de la métamorphose à peine croyable de ce chien dans un précédent article paru le mois dernier.

En ayant été élu par le jury du Dirty Dogs Contest, le quadrupède a permis à l’Española Humane, une association basée dans l’Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), d’empocher un chèque de 10 000 dollars (9 300 euros environ). Une somme qui aidera le refuge à sauver davantage d’animaux en difficulté, notamment via sa clinique de stérilisation gratuite et la prise en charge de chiots et chatons nouveau-nés.



Española Humane / Facebook

En fait, le lauréat du concours Dirty Dogs Contest, co-organisé par Greater Good Charities, Wahl Pets et The Animal Rescue Site, ne s’appelle plus Giuseppe, mais Joey.

C’est le nom que lui a choisi sa nouvelle famille, le toutou miraculé ayant été adopté à la faveur de la médiatisation de son histoire. Il a ainsi pu découvrir sa maison pour toujours et s’intégrer à « toute une meute de chiens », comme l’expliquait Mattie Allen, directrice de la communication chez l’Española Humane.

Une belle consécration pour « le cas de négligence le plus horrible »

Quelques semaines plus tôt, en octobre 2023, Joey avait été amené au refuge dans un état désastreux. « C'était le cas de négligence le plus horrible que j'ai jamais vu de ma vie », indiquait alors Mattie Allen. Il était entièrement recouvert d’un amas de poils longs s’étant solidifié.

Il avait été longuement toiletté, mais aussi soigné pour diverses maladies : épanchement pleural, hypothyroïdie, obésité et problèmes dentaires notamment. Il souffrait également sur le plan psychologique.

8 mois après avoir son entrée à l’Española Humane, Joey mène une vie heureuse et épanouie auprès de propriétaires aimants et de ses amis canins.