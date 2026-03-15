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« Un très beau moment », un chien de sauvetage surprend les spectateurs d’un match de rugby en livrant le ballon pour promouvoir son association


dans la catégorie Faits Divers

Lors d’un match de rugby à Northampton en Angleterre, Otto, un Braque Allemand de 3 ans, a surpris des milliers de spectateurs en livrant le ballon du match avec calme et assurance. Le but de son intervention ? Soutenir l’association de recherche et de sauvetage au sein de laquelle il évolue.

Illustration : "« Un très beau moment », un chien de sauvetage surprend les spectateurs d’un match de rugby en livrant le ballon pour promouvoir son association"
© Annalise Kerr

La Northamptonshire Search and Rescue (NSR) est une association caritative entièrement gérée par des bénévoles qui œuvre pour retrouver les personnes disparues dans la région des Midlands en Angleterre. Pour sensibiliser le public à leur mission, l’équipe a eu une idée originale : faire intervenir l’un de leurs membres à l’occasion d’un match de rugby rassemblant des milliers de spectateurs, mais pas n’importe lequel… C’est Otto, un Braque Allemand à poil dur de 3 ans, qui a eu l’honneur d’apporter le ballon sur le terrain.

Un match de rugby pas comme les autres

C’est lors d’une rencontre de la Premier League anglaise de rugby entre l’équipe des Northampton Saints et celle des Saracens, qu’Otto est entré en scène. Annalise Kerr, technicienne de recherche et maître-chien au sein de l'équipe NSR, n’oubliera jamais ce moment. Selon elle, le toutou est resté « complètement imperturbable » face à la foule.

Illustration de l'article : « Un très beau moment », un chien de sauvetage surprend les spectateurs d’un match de rugby en livrant le ballon pour promouvoir son association

© Annalise Kerr

Lors de cet évènement organisé par la Northampton Saints Foundation, c'était la première fois qu'un chien livrait le ballon d'un match dans ce stade. Pour cela, Otto a été conduit sur le terrain du stade Franklin’s Gardens par Annalise Kerr, sa maîtresse, le ballon attaché à son dos grâce à un harnais spécialement conçu pour l’occasion.

Si le match, très serré, s’est conclu sur le score de 35-33 en faveur des Saints, il a également été l’occasion de mettre en lumière le travail de l’équipe de sauvetage.

Une belle expérience

Annalise a confié à la BBC que représenter l’association caritative avec son chien Otto a été une expérience « formidable ».

Illustration de l'article : « Un très beau moment », un chien de sauvetage surprend les spectateurs d’un match de rugby en livrant le ballon pour promouvoir son association

© Annalise Kerr

« C'est un chien de détection olfactive en formation et il a un très bon tempérament », a-t-elle déclaré. « Il semblait adorer l'attention, mais ce n'est qu'en revoyant certaines vidéos que j'ai vu comment sa petite queue remuait. C'était un très beau moment. », a-t-elle ajouté.

Matthew Robinson, responsable de la collecte de fonds chez la Northampton Saints Foundation, souligne que l’organisation de l’événement impliquait de nombreuses considérations pratiques — comme « et si le chien faisait ses besoins sur le terrain devant 15 000 supporters ? ».

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Heureusement, tout s’est bien passé et Matthew Robinson s’est félicité de cette belle collaboration. « C’est formidable de pouvoir collaborer avec d’autres organisations très importantes qui font des choses fantastiques, et cela a été une belle opportunité de sensibilisation pour elles », a-t-il expliqué. Quant à Otto, il a pleinement profité du moment et a certainement gagné plusieurs admirateurs !

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