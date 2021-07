Un train et sa climatisation tombent en panne avec la chaleur. Une passagère voit son chien perdre la vie sous ses yeux !

Photo d'illustration

L’organisme de son chien n’a pas supporté l’extrême chaleur qui régnait dans le train en panne, quelques minutes après son départ à Narbonne. Poopie a rendu l’âme sous les yeux de sa maîtresse, impuissante et désespérée. Cette dernière reproche à la compagnie ferroviaire son manque de soutien.

Ana est inconsolable depuis le décès de son chien Poopie, survenu avant-hier dans un train entre Narbonne et Béziers, rapportait La Dépêche du Midi ce jeudi 22 juillet. L’animal avait succombé à la chaleur.

Ce jour-là, Ana devait se rendre à Marseille à bord d’un Intercités pour se faire vacciner. Sa fille Ambre l’attendait dans la cité phocéenne. Le départ à Narbonne avait eu lieu avec une demi-heure de retard. La passagère et son chien ont dû prendre leur mal en patience, mais ce n’était que le début du cauchemar.

Poopie était un Loulou de Poméranie comme celui-ci (illustration)

Quelques minutes à peine après avoir quitté la gare audoise en direction de Béziers, le train a été immobilisé par une panne d’alimentation générale. La climatisation ne fonctionnait plus alors qu’on était en pleine canicule en cette fin d’après-midi. Très vite, la situation est devenue insupportable pour les usagers.

Plus le temps passait, plus le chien d’Ana souffrait de la chaleur. Sa maîtresse avait prévu 3 bouteilles d’eau et une gamelle, mais cela ne suffisait pas à le soulager. Les toilettes étaient fermées et les réserves d’eau du wagon-restaurant prises d’assaut. Le Loulou de Poméranie de 2 ans est entré dans un état d’hyperventilation, puis son corps a lâché prise. Poopie a « fini par mourir à 19h20 », raconte sa propriétaire.

Des passagers avaient vainement tenté de le sauver en effectuant faire un massage cardiaque et du bouche-à-bouche après l’ouverture des portes par le personnel de la SNCF, mais il était trop tard. L’animal n’avait pas d’antécédents médicaux et n’était pas sous traitement.

« Je suis ravagée. Aucune aide n’a été apportée »

Pour Ana, les usagers ont fait davantage preuve d’empathie que la compagnie ferroviaire. Si une contrôleuse avait participé au massage cardiaque, son collègue a dit à la propriétaire du défunt canidé qu’il fallait le faire incinérer, avant de placer le corps dans les toilettes. « Aucune eau supplémentaire n'a été apportée, aucune aide », déplore la Narbonnaise.

Elle n’a pas été aidée ni orientée non plus à sa descente à Béziers, où elle s’est rendue dans une clinique vétérinaire pour l’incinération de Poopie. Ana explique, par ailleurs, que la situation aurait pu prendre une tournure encore plus dramatique, car il y avait des passagers vulnérables. Elle évoque le cas d’un bébé « qui était dans un sale état » et d’une dame ayant dû son salut à l’éventail fourni par sa fille.

De son côté, Ambre avait essayé d’alerter la SNCF à plusieurs reprises via Twitter. La seule réponse qu’elle avait réussi à obtenir était que « les pompiers allaient arriver pour distribuer de l’eau, explique la fille d’Ana. Ils ne sont jamais arrivés », poursuit-elle.

Ana se dit « ravagée » après cette terrible perte, survenue dans des circonstances qu’elle a du mal à s’expliquer. Pour la SNCF, sollicitée par La Dépêche du Midi, il était prioritaire de « mettre en sécurité les passagers ». La climatisation passait en second lieu. La compagnie ferroviaire a tenu à préciser que « l’aide peut mettre du temps à arriver » en fonction de la localisation du train.