Un témoignage en ligne conduit les propriétaires d'une chienne en fugue jusqu'au un bassin d'eaux usées où elle venait de tomber

La fugue nocturne d’une chienne appelée Lucky s’est achevée dans un bassin d’eaux usées. Ce n’était certainement pas à cela qu’elle pensait en effectuant sa petite escapade. Elle était d’autant plus désespérée qu’elle ne parvenait pas à s’en extirper. Par chance, un témoin s’en est aperçu et a posté un message à son sujet sur les réseaux sociaux.

Lucky est une fugueuse multirécidiviste. Cette femelle Labrador Retriever chocolat trouve toujours « une issue si vous ne verrouillez pas correctement la porte », explique sa propriétaire Gail Milford au NZ Herald.

La chienne, maman d’une portée de chiots de 7 semaines, s’est récemment à nouveau signalée en s’échappant du domicile familial situé dans la localité de Te Pohue, dans la région de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande. Elle a disparu durant la nuit du jeudi 21 novembre 2024, après que le fils de Gail Milford lui a servi son repas.

La mère de famille et son mari n’avaient aucune idée de l’endroit où la chienne pouvait se trouver. Ils ne savaient pas non plus si elle était indemne. Leur inquiétude s’aggravait au fil des heures, puis Gail Milford a enfin eu des nouvelles de la fugitive le lendemain matin.

Quelqu’un venait, en effet, de partager un post et des photos au sujet d’un chien pris au piège dans un bassin d’eaux usées près de l’autoroute d’Etat n°5. La publication a été faite dans un groupe Facebook dédié aux usagers des autoroutes de la région.

Sur les images, on pouvait voir l’animal patauger dans le plan d’eau insalubre et ne parvenant pas à en sortir.

Retrouvée indemne et ramenée à la maison

Les Milford sont tout de suite passés à l’action. Le mari et le fils de 15 ans ont été les premiers à se rendre à l’endroit indiqué, emportant un lasso. Gail Milford a d’abord gonflé un matelas de plage, pensant qu’il faciliterait le sauvetage, avant de les rejoindre.

L’adolescent et son père ont réussi à faire sortir Lucky du bassin avant même l’arrivée de Gail Milford. « Mon mari l'a ramenée à la maison et l'a arrosée. Je dois encore lui donner un bain », indiquait cette dernière. Il fallait, en effet, débarrasser de l’importante couche de saleté qui recouvrait son corps, ainsi que de la forte odeur.

Savanna Milford / NZ Herald

Lucky aura tout le temps de se remettre de sa mésaventure malodorante et de poursuivre sa mission de maman auprès de ses chiots.