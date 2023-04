Un Teckel, jeune et remuant, tente de conquérir le cœur d’une chatte qui se montre hostile à son égard (vidéo)

« S’entendre comme chien et chat » était l’expression idéale pour qualifier le lien qui unissait Cooper à Luna il y a quelques mois. Ce jeune Teckel et cette chatte tigrée, adoptés par une femme du nom de Cheyenne Braeley, ont mis du temps à devenir les amis qu’ils sont aujourd’hui. PetHelpful est revenu sur leur histoire.

Des débuts conflictuels

Le 31 mars dernier, Cheyenne évoquait leur première rencontre sur TikTok. « Au début, Luna n’était pas très heureuse à l’idée de devoir abandonner son statut d’enfant unique, a-t-elle expliqué. Cooper était trop remuant à ses yeux, mais nous avons voulu qu’elle lui donne une chance malgré tout. »

@life.with.chey / TikTok

Il est clair que Luna n’a pas réservé le plus chaleureux des accueils au petit Cooper ! Ses postures figées et ses feulements en disaient long sur son hostilité à son égard. Le Teckel, pourtant, « était déterminé à faire tout son possible pour que Luna s’amuse avec lui ». Il avait craqué pour elle dès le début !

Un amour naissant

Doucement, mais sûrement, la féline a compris que sous cette boule de nerfs se cachait un adorable compagnon. « Luna a peu à peu accepté la présence de Cooper. En hiver, elle a décidé qu’il serait une fabuleuse source de chaleur pour elle. Elle a même commencé à partager des bains de soleil avec lui », a confié Cheyenne.

@life.with.chey / TikTok

Les petites bagarres entre Luna et Cooper se sont alors transformées en de tendres séances de câlins. « Aujourd’hui, Luna est plus patiente qu’avant, tandis que Cooper est devenu moins remuant. Ils ne sont jamais bien loin l’un de l’autre dorénavant, et adorent passer leurs journées à discuter dans le jardin, au soleil », a ajouté leur maîtresse.

Sur la plateforme TikTok, près de 2 millions d’internautes ont été séduits par l’histoire de Cooper et Luna. Certains en auraient même été émus aux larmes, si l’on en croit les commentaires de la vidéo ! Tous ont hâte de découvrir les prochaines aventures de ce fabuleux duo, qui n’en sont qu’à leurs débuts.