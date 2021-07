Un Setter irlandais subit une opération chirurgicale d’urgence après avoir été gravement blessé par un autre chien

Alors qu’il promenait sa chienne tenue en laisse, un homme a vu un autre chien foncer sur elle et la mordre violemment au cou. De longues minutes d’horreur qui auraient pu coûter la vie à son amie à 4 pattes, qui a été opérée en urgence.

Holly aurait pu ne pas survivre à la terrible attaque dont elle a été victime de la part d’un congénère le dimanche 6 juin. Outre sa blessure, cette femelle Setter Irlandais Rouge de 3 ans souffre aussi sur le plan émotionnel depuis cet épisode rapporté par Daily Record.

Ce jour-là, aux alentours 17h30, elle était promenée par son propriétaire Brian Ross, 61 ans, et Deborah, la compagne de celui-ci. Ils marchaient le long des terrains de football non loin de chez eux à Aberdeen, en Ecosse.

Le couple avait remarqué quelques chiens sur sa gauche et avait donc décidé de passer de l’autre côté pour prévenir toute mauvaise surprise. Holly était tenue en laisse comme toujours, mais elle pouvait se montrer agitée de temps en temps. Brian et Deborah étaient loin de se douter qu’en cherchant à éviter la petite meute, ils allaient tout droit vers un danger bien réel pour leur chienne.

Un congénère sans laisse, décrit par les maîtres de Holly comme étant de type Staffordshire Bull Terrier, a surgi de nulle part et s’est rué sur elle pour la mordre au niveau du cou. Brian essayait de l’amener à desserrer la mâchoire, mais ses tentatives restaient vaines alors que la pauvre chienne saignait et hurlait de douleur.

Ce n’est qu’à l’arrivée de la maîtresse du Staffie que celui-ci a lâché prise. La jeune femme paraissait inquiète au départ, mais elle a changé d’attitude quand le sexagénaire lui a dit qu’il allait prévenir la police. Elle et un homme qui l’accompagnait ont alors préféré s’en aller avec le chien, fuyant ses responsabilités.

« Que ressentira-t-elle quand elle rencontrera d’autres chiens ? »

Brian Ross a emmené Holly à la clinique vétérinaire la plus proche, où elle a été opérée en urgence. Elle poursuit sa convalescence à la maison.

L’homme est encore sous le choc et est très inquiet pour sa chienne, qui n’est plus tout à fait la même depuis l’agression, d’après lui. « Holly fait partie de la famille et elle est très douce. Elle survivra peut-être à l'attaque, mais que ressentira-t-elle quand elle rencontrera d’autres chiens ? », se demande-t-il.

La police locale a ouvert une enquête et tente d’identifier la propriétaire du chien mordeur.