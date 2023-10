Le passage marquant d'un chaton dans la vie d'un camionneur dont il a conquis et soigné le cœur

Mike Mattingly n’oubliera jamais son ami Bobby, bien que le passage de ce chaton sur cette Terre n’ait duré que quelques mois. Le jeune félin a été plus qu’un compagnon de route pour ce chauffeur de poids lourds ; il l’a soutenu moralement par sa présence et l’a même aidé à rester en bonne santé.

Pour Mike Mattingly, le métier de chauffeur routier est une passion. Venir en aide aux animaux en difficulté en est une autre, et il a trouvé le moyen de les concilier. La merveilleuse amitié qu’il a vécue avec un chaton appelé Bobby est racontée par Cole & Marmalade.

Originaire de Bear Creek, dans l’Etat de l’Alabama, Mike Mattingly sillonnait les routes nord-américaines au volant de son poids lourd. Il était accompagné de ses 2 Chihuahuas Maxine et Rufus. Des chiens qui ont toujours aimé les chats, mais qui étaient devenus trop âgés pour continuer de vivre dans un camion.

C’est donc la femme de Mike Mattingly qui s’occupait du duo canin à la maison, tout comme des chats errants du quartier que le couple nourrit, soigne et fait stériliser.

« Ce petit chat est une bénédiction pour moi »

Son œuvre et les belles rencontres animales que fait le chauffeur routier font l’objet de vidéos très suivies sur son compte TikTok « @old_trucker » (vieux camionneur). Ses nombreux abonnés ont ainsi pu faire la connaissance de Bobby, chaton roux devenu le meilleur ami de Mike Mattingly. « Un concentré de douceur », disait de lui ce dernier.



@old_trucker / TikTok

Bobby s’est constitué un large fan club parmi les personnes qui suivent les aventures du conducteur de poids lourd. « Ce petit chat là est une bénédiction pour moi. Il a apporté beaucoup de joie et de plaisir à l’intérieur de ce camion », indiquait-il.



@old_trucker / TikTok

A l’époque, Mike Mattingly avait souffert de problèmes cardiaques, mais la présence du chaton à ses côtés l’a grandement aidé à aller mieux. « Ce que Bobby a fait pour mon cœur et mon état d'esprit est bien plus que n'importe quelle prescription qu'un médecin aurait pu me donner. Il m’a apporté beaucoup de joie et j’espère lui en avoir apporté à mon tour », expliquait-il à ce propos.



@old_trucker / TikTok

Hélas, Bobby a été foudroyé par une maladie respiratoire. Il est décédé à l’âge de 4 mois. Mike Mattingly était inconsolable. Il a fait un don à un refuge local pour honorer sa mémoire.



@old_trucker / TikTok

L’héritage de Bobby

L’histoire de Mike Mattingly et Bobby a également inspiré un livre pour enfant intitulé « Old Trucker and Bobby » (Le Vieux camionneur et Bobby), dont la recette générée par les ventes est reversée à une association de protection animale.



Ferne Knauss/Colbert County Animal Shelter / Facebook

Quasiment au même moment, 3 chatons roux sont nés chez le chauffeur routier et son épouse. Le couple les a surnommés les Three Amigos. Le trio est constitué de Popeye, Lulu et Butterball.

Les 2 derniers ont adoptés par des familles aimantes. Popeye, lui, est devenu le copilote de Mike Mattingly, mais il n’a pas passé énormément de temps sur les routes. Son humain a, en effet, pris sa retraite.

@old_trucker / TikTok

Mike Mattingly profite d’un repos mérité aux côtés de sa conjointe et de leurs protégés : Popeye, Maxine, Rufus et les chats du quartier.