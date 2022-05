Un refuge ayant sauvé une centaine de chiens lance un appel à l'aide pour porter secours à sa mascotte

Marc-André Delehedde, fondateur du centre d’éducation et refuge Éducation Tony & Co, lance un appel à l’aide sur les réseaux sociaux afin de sauver son propre chien. Un cancer des ganglions a en effet été diagnostiqué à Tony, son fidèle compagnon de travail.

Marc-André Delehedde a laissé tomber ses études en janvier 2020 dans le but de se consacrer à son projet de refuge et centre d’éducation canine dans la région de Québec au Canada.

À travers Éducation Tony & Co, et avec l’aide précieuse de Tony son Dogue de Bordeaux, il vient en aide aux propriétaires de chiens qui rencontrent des problèmes de comportement et/ou d’agressivité. Le duo a ainsi sauvé de l’euthanasie une vingtaine de chiens et en a réadapté plus d’une centaine d’autres. « C’est un peu ma police d’assurance. Il a beau se faire japper dessus et se faire charger, il sait comment réagir et éviter les conflits », explique Marc-André au Journal de Québec.



Le pronostic vital de Tony engagé

Tony, âgé de seulement 4 ans, a reçu un diagnostic de cancer des ganglions il y a quelques semaines. La maladie est inopérable et le vétérinaire lui donne 2 mois d’espérance de vie, à moins qu’il ne suive un traitement de chimiothérapie.

Celui-ci coûte excessivement cher et Marc-André n’a pas les moyens de le payer. « Pendant deux ans, notre seule paie c’était de voir le sourire sur le visage des gens quand on sauvait leur animal. Mais là, c’est à notre tour d’avoir besoin d’aide », déplore Marc-André.

Il a donc lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux afin que la communauté participe à hauteur de ses moyens aux frais engendrés par le traitement de son fidèle partenaire.

Plusieurs personnes ont déjà soutenu le duo, ce qui a permis de commencer le traitement. « Si tout se passe bien, on pourrait aller chercher deux années de vie supplémentaires. Mais c’est sûr qu’on espère un petit miracle, avec une rémission complète », confie Marc-André. En attendant, Tony profite près de son maître des moments qui lui sont accordés et continue d’apporter son assistance auprès de ses congénères.

