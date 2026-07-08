Un propriétaire français sur trois ignore que les colliers électriques sont interdits, révèle une enquête de Weenect

Puce électronique d’identification, colliers électriques… Les adoptants de boules de poils connaissent-ils vraiment la législation en vigueur ? Pour répondre à cette question, Weenect (entreprise française spécialisée dans les traceurs GPS pour chiens et chats) a soumis un questionnaire à près de 5 000 propriétaires dans 6 pays européens. Si les résultats montrent un bon niveau de connaissances dans l'ensemble, ils mettent aussi en lumière certaines idées reçues, notamment en France, où près d'1 répondant sur 3 ignore que les colliers électriques sont par exemple interdits.

Weenect, entreprise française de traceurs GPS pour animaux de compagnie, a interrogé 4 997 propriétaires de chiens et de chats à travers un quiz de 16 questions consacrées à la législation, à l'identification des animaux, aux voyages en Europe et aux technologies de localisation.

Comme le révèle un communiqué de presse, les participants ont obtenu 13 bonnes réponses sur 16 en moyenne. En tête de liste ? L'Espagne, avec 81,6 % de bonnes réponses, suivie de près par l'Allemagne (80,9 %). La France complète le podium avec un score de 78,1 %, devant les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Une question, portant sur les colliers électriques, a toutefois posé de sérieuses difficultés. Les participants devaient identifier les pays où ces dispositifs ne sont pas interdits au niveau national. Seuls 26 % des Français ont répondu correctement.

32,4 % d'entre eux pensent qu'aucune interdiction nationale n'existe en France, alors que l’usage des colliers coercitifs est clairement interdit pour les professionnels (éducateurs canins, pensions, élevages…) depuis 2025. Pour les particuliers, la situation juridique est néanmoins plus complexe. Une interdiction générale a été proposée, mais n'est pas encore pleinement entrée en vigueur par la voie législative. Il est néanmoins fortement déconseillé d'utiliser ces dispositifs, tant pour des raisons de bien-être animal que parce que le cadre réglementaire continue d'évoluer.

Selon Weenect, il s'agit du plus faible niveau de connaissance de la législation nationale observé parmi les pays ayant participé à cette étude. « Cela signifie qu’environ un propriétaire d’animal français sur trois pense à tort que la France ne dispose pas de législation sur les colliers électriques […] », précise l’entreprise.

© Weenect

88,2 % des propriétaires français savent que leur animal doit être identifié pour voyager

Les obligations à respecter pour voyager avec un animal de compagnie au sein de l'Union européenne sont plus connues. Près de 88,2 % des répondants français savent qu'un chien, un chat ou un furet doit être identifié par puce électronique, vacciné contre la rage et disposer d'un passeport européen pour se déplacer au-delà de nos frontières.

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Cette question fait écho au vote réalisé en avril 2026 au Parlement européen en faveur de l'identification obligatoire par micropuce de tous les chiens et les chats dans l'Union européenne. Cette future réglementation prévoit aussi un enregistrement dans des bases de données nationales, ainsi qu'un échange d'informations entre les États membres afin de faciliter les retrouvailles avec les animaux perdus.

Les Français connaissent également bien certains principes de leur propre législation. 94,1 % des sondés savent ainsi que les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles par le Code civil.

Quid des connaissances en matière de technologies de tracking ?

Les questions consacrées aux technologies de localisation obtiennent elles aussi des résultats solides. Plus de 90 % des répondants français savent distinguer un traceur GPS d'un appareil fonctionnant avec le Bluetooth. Ils sont également nombreux à connaître les performances du GPS en milieu urbain, ainsi que les règles encadrant les données de localisation des animaux.

En revanche, les lois en vigueur chez certains voisins européens sont moins bien connues. Seuls 58,3 % des Français savaient, par exemple, qu'en Allemagne un locataire doit informer son propriétaire qu’il a un animal de compagnie.

Les Français obtiennent enfin le meilleur score des 6 pays sur une question consacrée à l'objectif de la législation européenne en matière de bien-être animal, avec 97,9 % de bonnes réponses.

« Dans la pratique, ces connaissances sont essentielles : le choix de la bonne technologie a un impact direct sur la fiabilité avec laquelle un animal perdu peut être retrouvé, conclut Weenect, le fait que les propriétaires d’animaux européens maîtrisent globalement ces distinctions constitue un signal encourageant pour la sécurité des animaux de compagnie sur tout le continent. »