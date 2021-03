Un propriétaire de chien banni d'un centre de sauvetage pour avoir rapporté un chiot, car il ne "suivait pas avec le canapé"

Photo d'illustration

Outre-Manche, un refuge a récemment banni une personne ayant ramené le chien qu’elle y avait adopté, en invoquant un prétexte qui a scandalisé les bénévoles. D’après elle, l’animal n’allait pas avec son canapé. Plus globalement, l’établissement déplore un taux de retour de 10%.

Au Battersea Dogs and Cats Home, refuge pour animaux situé à Londres, un chien adopté sur 10 y est ramené par la suite, indique son ancienne directrice Claire Horton. Cette dernière explique que bon nombre de personnes ayant adopté pendant le confinement finissent par se séparer de leurs nouveaux compagnons pour diverses raisons.

La crise sanitaire s’est accompagnée d’une hausse importante de la demande de chiens et de chats auprès des refuges, mais aussi sur Internet. Ce qui a donné lieu à des dérives : animaux élevés et vendus dans de mauvaises conditions, arnaques, vols, etc.

Les gens s’étant retrouvés avec davantage de temps libre, ils ont décidé d’adopter parce que l’animal pouvait les aider à se sentir moins seuls et à structurer leurs journées. Mais certains se sont rendu compte qu’ils n’étaient pas tout à fait prêts à en assumer la responsabilité sur divers plans : financier, éducation, disponibilité…

Des chiens ont ainsi été rendus au Battersea Dogs and Cats Home à la suite d’un divorce ou d’une séparation, d’autres pour leur coût (alimentation, frais vétérinaires…) ou encore parce qu’ils avaient uriné sur le tapis ou mâchouillé des objets.

Le chien a trouvé une autre famille, son ancien maître banni

Claire Horton évoque aussi le cas d’une personne ayant fourni un prétexte encore plus surprenant, et qui n’a pas manqué de choquer l’équipe du refuge. L’intéressée a choisi de se séparer d’un chien qu’elle y avait adopté car « il n'allait pas avec le canapé », rapporte le Liverpool Echo.

L’animal a, heureusement, été adopté par une autre famille par la suite. Quant à son ancien ou ancienne propriétaire, il/elle a définitivement été banni(e) du Battersea Dogs and Cats Home.

Claire Horton rappelle que tout ce qu’un chien ou chat attend, « c’est de l’amour. Et ce que vous recevrez en retour, c’est une fidélité et un amour inconditionnels pour toujours ».