Une femme pense adopter un chaton en ligne et se fait arnaquer de près de 2 000 euros

Voulant adopter un chaton, une canadienne s’est fait arnaquer par un annonceur prétendant vendre une portée de jeunes Ragdolls. Après avoir envoyé des milliers de dollars, elle s’est rendu compte que les prétendus chats n’ont jamais existé.

Avec la pandémie de Covid-19 et l’isolement qu’elle a induit, le nombre de personnes souhaitant adopter des animaux de compagnie n’a jamais été aussi élevé. Une situation dont des gens mal intentionnés profitent pour monter toutes sortes d’arnaques. Sandie Cook fait partie de leurs récentes victimes.

Cette dame vit à Hastings, dans la province de l’Ontario (Centre-est du Canada). Le 9 décembre 2020, son mari est décédé. Le couple était marié depuis 40 ans, et après la disparition du conjoint de Sandie Cook, elle se sentait terriblement seule.

Elle voulait adopter un chat pour avoir de la compagnie et s’est donc mise à la recherche d’un félin sur Internet. Elle est tombée sur une annonce de vente de chatons Ragdolls aux Etats-Unis, dans le New Jersey plus précisément. Son interlocuteur l’a incitée à prendre 2 petits chats au lieu d’un pour les obtenir à un meilleur prix, rapporte CTV News.

Après plusieurs envois d’argent, elle a compris qu’il n’y avait jamais eu de chaton

Elle a envoyé 1000 dollars canadiens, mais on lui en a demandé davantage pour les soi-disant frais de transport, puis pour une caisse de transport « climatisée » et pour l’assurance. Après avoir versé près de 2200 dollars, elle a dit au vendeur qu’elle n’enverrait plus d’argent.

Ce à quoi il lui a répondu qu’il était avocat et qu’il allait la poursuivre. C’est là qu’elle a compris qu’elle venait de se faire avoir. Finalement, elle a acheté un Ragdoll à 1500 dollars chez un véritable éleveur de Toronto après l’avoir rencontré en personne.

Sandie Cook reconnaît qu’elle ne pensait pas pouvoir se faire arnaquer aussi facilement, mais elle a tenu à partager son histoire pour qu’un maximum de monde prenne connaissance de ce genre de pratique et ne tombe pas dans le piège.

