Un programme « gagnant-gagnant » permet aux plus de 60 ans de sauver un animal âgé de refuge et d’ainsi rompre la solitude

Les bienfaits des animaux sur notre santé, mentale comme physique, ne sont plus à démontrer. Toutefois, s’occuper d’une boule de poils n’est pas donné à tout le monde pour des raisons financières ou autres. Aux États-Unis, les seniors qui n’ont pas les moyens d’adopter ont une alternative grâce à une association locale.

Seniors for Seniors est un programme innovant mis en place dans l’État de Washington par l’organisme caritatif Paws For Seniors. Il propose aux seniors de devenir famille d’accueil permanente pour des animaux âgés vivant en refuge. D’une part, cela offre une maison chaleureuse à ces derniers, d’autre part, les retraités peuvent profiter du bonheur que procure un animal de compagnie.

Pour les uns comme pour les autres, ce programme est l’opportunité d’avoir une meilleure qualité de vie. Les animaux avec un âge avancé ont tristement du mal à trouver preneur lorsqu’ils sont au refuge. De la même manière, les seniors peuvent être confrontés au refus des structures pour diverses raisons quand ils viennent adopter. Parallèlement, certains n’ont qu’une faible pension de retraite qui ne leur permet pas d’accueillir un compagnon à 4 pattes.

pawsforseniors / Instagram

Une garde facilitée

Le programme Seniors For Seniors s’adresse « aux personnes de plus de 60 ans qui vivent de manière indépendante et aimeraient avoir un animal de compagnie en compagnie, mais qui n’en ont pas les moyens financiers ». L’animal appartient toujours à l’association, mais profite d’un cadre familial auprès du bénévole.

Ce dernier est soulagé financièrement, car l’organisation prend à sa charge les frais alimentaires, vétérinaires, et toute autre dépense liée à la boule de poils. Il s’agit d’un fonctionnement « gagnant-gagnant » selon l’association. Seuls 32 euros de participation pour les chats et 46 pour les chiens sont demandés aux volontaires.

Une initiative prometteuse

Depuis la mise en place du projet, les membres de Paws For Senior ont reçu de nombreuses candidatures. Le programme rencontre un franc succès auprès de ceux qui s’étaient résignés à avoir un animal de compagnie : « Il aide les personnes âgées à redécouvrir les joies d'avoir un chat ou un chien dans leur vie ».

pawsforseniors / Instagram