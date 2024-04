L’acteur Will Smith rend un doux hommage à Abbey, l’inoubliable Berger Allemand du film Je suis une Légende (vidéo)

À l’occasion de la Journée nationale des animaux de compagnie aux États-Unis, l’acteur Will Smith a tenu à rendre hommage à Abbey, la chienne emblématique qui jouait à ses côtés dans le film de science-fiction "Je suis une Légende" sorti en 2007. Dans une vidéo postée sur Instagram, il a compilé quelques tendres moments en sa compagnie devant et derrière les caméras.

Aux États-Unis, le National Pet Day permet de célébrer la joie que les animaux de compagnie apportent au quotidien mais aussi d’encourager les gens à adopter des boules de poils dans les refuges.

À cette occasion, l’acteur Will Smith a souhaité rendre hommage à Abbey, une femelle Berger Allemand avec qui il a eu le bonheur de jouer dans le film Je suis une Légende sorti au cinéma en 2007.

Une adorable co-star

Dans ce film de science-fiction réalisé par Francis Lawrence, l’histoire est centrée sur le personnage de Will Smith, le Dr Robert Neville, dernier survivant humain d’une épidémie qui a détruit la ville de New York, et peut-être le monde.

L'autre vedette du film, c'est le chien de ce personnage, un magnifique Berger Allemand nommé Sam dans le film et Abbey dans la vraie vie.

À l’époque âgée de 3 ans, la chienne avait été découverte par hasard dans un chenil de Californie par le responsable animalier Steve Berens. Celui-ci l’avait dès lors dressée spécialement pour le film. Au cours des 6 mois de tournage, Abbey a partagé la plupart des scènes avec Will Smith dont elle est devenue très proche.

Bénie d'une longue vie en pleine santé, la chienne profite aujourd’hui de sa retraite auprès de Steve Berens son dresseur.

Un montage vidéo poignant

Pour rendre hommage à cette grande actrice canine à l’occasion du National Pet Day du 11 avril dernier, Will Smith a partagé sur Instagram un montage vidéo poignant montrant des images des coulisses du tournage. On y voit Abbey câlinant affectueusement l’acteur oscarisé de 55 ans avant qu’ils ne tournent des scènes d’action ensemble, des séquences du film ainsi que des moments sur le tapis rouge.

Il faut dire que les scènes entre Robert Neville, interprété par Will Smith, et son Berger Allemand, Sam, étaient certainement les plus fortes du film et elles n'ont laissé personne indifférent. En particulier lorsque le pauvre toutou connaît une fin tragique après avoir été infecté par le virus.

C’est d’ailleurs ce qui semble avoir le plus marqué les fans. Dans les commentaires de la publication relayés par le Dailymail, la plupart d’entre eux avouent que cette scène les a fait énormément pleurer.

« La dernière fois que j’ai pleuré au cinéma, c’était quand Samantha est morte. », a commenté un internaute. « Sa mort a été l’une des pires parties du film... J’ai pleuré si fort. », a écrit encore un autre.

Pour effacer ce traumatisme, les fans peuvent se consoler : la suite du film de science-fiction a été confirmée avec Will Smith qui reprendra son rôle. Robert Neville fera-t-il la rencontre d’un nouveau compagnon à 4 pattes ?