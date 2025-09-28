Un policier rend hommage aux chiens qui l’ont soutenu pendant ses 28 ans de carrière

Le policier Carl Woodall a commencé sa carrière accompagné d’un chien et l’a terminée de la même façon. Pendant 28 ans à protéger les citoyens, il a pu compter sur le soutien de ses amis canins, qui ont toujours été non seulement efficaces, mais aussi extrêmement loyaux envers lui.

C’est la fin d’une carrière enrichissante pour Carl Woodall, policier des Midlands de l'Ouest (Angleterre). L’homme a pris sa retraite après 28 ans de service. Il emporte avec lui de nombreux souvenirs, notamment ses collaborations avec les chiens policiers. Lesquels ont été d’une aide précieuse pendant tout son parcours.

Les forces de l’ordre savent à quel point les canidés sont importants au sein de leur service. Ils recherchent des personnes disparues ou des malfaiteurs, détectent des objets dangereux et illicites, ou encore, protègent les citoyens dans la rue.

West Midlands Police

Des duos infaillibles

Carl Woodall a eu le privilège de s’associer avec une dizaine de chiens depuis le début de sa carrière, en 2002. Son premier partenaire canin se nommait Riggs, et l’homme a rapidement constaté le lien fort qui unit de tels animaux avec les policiers : « Quand on est en binôme avec un chien policier, on sait qu'il nous soutient et qu'on soutient le sien [...] Le lien est indéfectible », assurait-il dans un témoignage rapporté par Yahoo News .

Une relation qui se renforce au fil des missions, dont certaines peuvent être éprouvantes. Carl Woodall et ses chiens ont par exemple été amenés à surveiller des Sommets de l’Otan, ou encore, des Jeux Olympiques. Ils ont aussi traqué des bandits en les pistant, puis en procédant à leur arrestation, et bien d’autres épreuves qui ont eu l’occasion de faire grimper leur adrénaline.

A lire aussi : Après 8 années passées à distribuer les câlins aux enfants malades, cette chienne de thérapie fête son départ à la retraite

Aujourd’hui, une page se tourne pour le policier, car l’heure de la retraite a sonné. Ses collègues ont déclaré qu’ils le regretteront, mais l’homme n’oubliera certainement jamais les moments passés au sein de sa brigade. Il se souviendra aussi probablement longtemps des 10 visages des toutous qui ont été à ses côtés pour assurer sa mission de protection et ne l'ont jamais laissé tomber.