Un policier déterminé à sauver le chien d'une famille kidnappé parvient à le retrouver et déjoue une tentative d'extorsion

Retrouvé chez un homme qui refusait de le rendre sans contrepartie, Disel a finalement pu rentrer auprès de sa famille grâce à l’intervention de la police. Le suspect, qui avait tenté d’obtenir de l’argent en échange du chien disparu, a été arrêté après plusieurs messages et menaces adressés aux propriétaires.

A Warren dans le Michigan (Etats-Unis), un suspect a été arrêté après avoir tenté d'extorquer de l'argent aux propriétaires d'un chien qu'il détenait après la fugue de ce dernier, rapportait ClickOnDetroit . L'animal est rentré sain et sauf auprès des siens.

Le canidé en question est un Alaskan Klee Kai répondant au nom de Disel. Les enfants de sa maîtresse Leslie Richardson l'avaient laissé jouer dans le jardin, mais le quadrupède était parvenu à s'échapper en passant par un trou dans la clôture.

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Le chien s'était ensuite volatilisé. Sa propriétaire l'avait cherché partout et multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux.

Peu après, elle a commencé à recevoir des messages suspects. Quelqu'un l'a appelée et lui a demandé 200 dollars (170 euros). Par la suite, on lui a envoyé un message sur Facebook, réclamant un paiement de 20 dollars (17 euros). Après avoir répondu qu'elle ne paierait que si Disel lui était rendu en main propre, son interlocuteur a revu ses exigences à la hausse. Il est même allé jusqu'à menacer de s'en prendre à l'animal.

C'en était trop pour Leslie Richardson qui en a informé les autorités. Peu après, sa belle-mère a été contactée par un individu qui prétendait avoir acheté Disel dans la rue pour 600 dollars (500 euros) et voulait être remboursé.

La police de Warren a réagi rapidement. L'enquête a été confiée au détective Daniel Toth, qui a pu obtenir une adresse. Il s'est rendu sur les lieux et a frappé à la porte ; à ce moment-là, il a entendu un chien aboyer. Il ne pouvait toutefois pas entrer.

Le ravisseur arrêté, le chien restitué à sa famille

Le suspect a ouvert. Il a reconnu savoir que le chien appartenait à une famille, mais a refusé de le rendre. Le détective Toth et ses collègues ont alors attendu la sortie de l'individu de son domicile pour l'interpeller.

Une autre personne qui se trouvait dans ce logement s'est montrée plus coopérative et a remis Disel aux forces de l'ordre. Le chien a été restitué aux Richardson dans la foulée.

« C’est une situation terrible. Ils perdent leur chien, et quelqu’un essaie ensuite d’en profiter financièrement », a déclaré Daniel Toth.

« Soyez attentifs à avec qui vous communiquez, a-t-il poursuivi. Si quelque chose semble étrange ou suspect, c’est probablement le cas ».



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L’info Woopets : qui est l’Alaskan Klee Kai ?

L’Alaskan Klee Kai est une race récente, développée en Alaska dans les années 1970. Souvent comparé à un Husky Sibérien miniature en raison de son apparence nordique, ce chien a surtout été sélectionné pour devenir un compagnon de famille plus « compact ».

Vif, intelligent et très attaché à son foyer, l’Alaskan Klee Kai peut toutefois se montrer réservé avec les inconnus. Son tempérament alerte et sa grande curiosité nécessitent une bonne socialisation, ainsi qu’un environnement sécurisé, car certains individus ont tendance à fuguer facilement lorsqu’une occasion se présente.

Encore peu répandue en Europe, la race n’est actuellement pas reconnue par la Fédération Cynologique Internationale (FCI).