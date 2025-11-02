La chienne « la moins désirée » de son refuge revient 4 ans plus tard avec une excellente nouvelle

Pendant presque 5 ans, les bienfaiteurs de Whiskey ont tenté de trouver une famille à leur pensionnaire. Les chiens partaient les uns après les autres, mais le toutou semblait condamné à rester au refuge. Peut-être qu’il attendait sa famille parfaite durant tout ce temps, car son rêve s’est finalement réalisé au début de l’automne.

1671, c’est le nombre exact de jours qu’a passé Whiskey à attendre sa famille au refuge. Prise en charge par l’association Thornberry Animal Sanctuary, la chienne a vu tous ses congénères se faire adopter pendant que personne ne s’intéressait à elle. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’offre à elle et ses bienfaiteurs ne pouvaient pas être plus heureux.

Ils ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux après avoir peiné pendant des mois à lui trouver une maison : « Après 4 ans et 6 mois, 1671 jours, notre meilleure fille a trouvé sa maison pour toujours ! ». Comme indiquait The Star , jamais ils n’avaient eu à attendre si longtemps pour placer un animal. Le départ du toutou a donc été un pur moment de bonheur pour tout le monde.

Un long parcours

Whiskey avait moins de 2 ans lorsqu’elle a posé les pattes au refuge pour la première fois. À l’époque, ses bienfaiteurs l’avaient décrite comme étant une chienne très dynamique à la recherche d’une famille active. La boule de poils était aussi arrivée avec ses traumatismes et avait notamment peur des personnes qu’elle ne connaissait pas. Cela ne l’empêchait pas de s’ouvrir une fois qu’elle se sentait plus en confiance.

Parallèlement, Whiskey avait du mal à rester seule et avait besoin d’un propriétaire compréhensif pour travailler sur son éducation. Au-delà de cela, la femelle était une chienne qui débordait de joie et avait de l’affection à revendre. Toutefois, il a été difficile de mettre ses qualités en avant auprès des adoptants : « Son épanouissement et son adoption ne sont pas arrivés sans travailler sur son comportement difficile », avouait un porte-parole du refuge.

Thornberry Animal Sanctuary / Facebook

Néanmoins, comme tous les chiens, Whiskey avait aussi le droit de connaître la vie de famille. Ses sauveteurs ont alors tout fait pour la réhabiliter et lui permettre d’accéder au Saint Graal. Avec beaucoup de patience, de la compréhension et un petit coup du destin, la chienne a gagné à la loterie des adoptions ! Elle vit désormais au sein d’une famille aimante et poursuit son « incroyable voyage » de reconstruction.