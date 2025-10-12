Un Pitbull soi-disant "agressif" se soucie davantage de sa sieste que de l'arrivée d'un "intrus" (vidéo)

Souvent injustement stigmatisés, les Pitbulls traînent une réputation qui ne reflète en rien leur véritable nature. Pourtant, certains d’entre eux réussissent à changer les mentalités à leur manière. C’est le cas de Loki, devenu une petite star sur TikTok grâce à une vidéo aussi drôle qu’attendrissante. En quelques secondes, il balaie d’un revers de la patte les clichés avec une réaction totalement inattendue face à un inconnu dans son appartement.

Les Pitbulls souffrent de leur triste réputation depuis bien trop longtemps, due en grande partie à la mauvaise éducation reçue de la part de maîtres irresponsables, prêts à tout pour les rendre agressifs : maltraitance, voire cruauté, manque ou absence de socialisation, incitation à l’attaque… Ce sont pourtant des chiens loyaux, doux et intelligents quand on les a convenablement éduqués et socialisés.

Loki en est le parfait exemple. On peut s’en rendre compte en découvrant les vidéos partagées sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@lifeewithloki”, et que suivent plus de 40 000 followers.

L’une d’elles est devenue particulièrement virale, ayant généré 7,7 millions de vues depuis sa mise en ligne le 20 septembre 2025. On y voit la réaction de cet adorable croisé Pitbull à l’arrivée d’un inconnu chez lui.

“Mon chien ‘agressif’ alors qu’un agent d’entretien est déjà dans mon appartement depuis 5 minutes”, indique le texte incrusté. “Il craint davantage que son sommeil soit perturbé que la présence d'un intrus. Certainement pas un chien de garde”, ajoute sa propriétaire en légende de la vidéo, que relaie Newsweek et que voici :

@lifeewithloki more worried about his sleep being interrupted than an intruder. definitely not a guard dog ???????? #fyp ? original sound - LOKI

Bonne humeur intacte

Il était 11 heures du matin. Loki était en pleine sieste à ce moment-là, confortablement couché dans son panier et sous sa couverture. Endormi, il ne se doutait pas qu’un homme chargé de quelques travaux d’entretien se trouvait à la maison.

Le bruit a fini par le sortir de son sommeil, ce qui a donné lieu à une scène amusante ; l’air hagard et la tête cachée par la couverture, il s’est secoué et s’est mis à remuer joyeusement la queue en voyant “l’intrus” et en entendant les rires de sa maîtresse.



@lifeewithloki / TikTok

De nombreux internautes ont réagi à cette séquence en commentaires. “Mon Pittie a pleuré hier, non pas parce qu'un inconnu était chez lui, mais parce que l'ouvrier ne l'avait pas caressé. Il était dévasté”, a ainsi raconté Nicole. “Madame, vous êtes-vous déjà dit que votre chien était peut-être sourd ?” a demandé, pour sa part, Amber Gutierrez en plaisantant. Ce à quoi la propriétaire de Loki a répondu : “peut-être, jusqu’à ce que vous disiez ‘promenade’ ou ‘friandise’”.