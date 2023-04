Un Pitbull échappe de peu à l’euthanasie et retrouve le sourire quand une famille décide de l’adopter

À seulement 2 ans, Arlo a failli être euthanasié à cause du manque de place dans son refuge. Sauvé juste à temps, il est maintenant le plus heureux des chiens !

Arlo a eu un début de vie bien triste. Abandonné très jeune, il résidait dans un refuge en espérant trouver une famille. Mais personne ne s’intéressait à lui, alors quand son refuge a manqué de place, ils ont décidé de l’euthanasier.

Avant que le pire ne se produise, un autre refuge, appelé Soul 2 Soul Animal Rescue, a proposé de récupérer Arlo ainsi qu’un second chien qui allait être abattu. Mais la vie réservait encore des difficultés au Pitbull.

La race et la couleur d’Arlo étaient un véritable obstacle à son adoption

Selon l’association Soul 2 Soul Animal Rescue, les chiens et les chats noirs sont toujours les plus durs à placer. Et pour ce qui est des races de canidés, ce sont les Pitbulls qui ont le plus de mal à trouver une famille. De ce fait, Arlo cumulait tous les « défauts » aux yeux des visiteurs.

Donna Clark, la présidente du refuge savait qu’il serait très difficile de le faire adopter. Cependant, elle n’imaginait pas le laisser se faire abattre.

© Soul 2 Soul Animal Rescue / Facebook

« Les bons refuges ne se contentent pas de prendre des chiens faciles à placer. Ils prennent un animal dans le besoin, peu importe à quoi il ressemble », a-t-elle déclaré, dans des paroles rapportées par The Dodo.

Une première adoption, synonyme de désillusion

Contre toute attente, une famille a décidé d’offrir sa chance à Arlo et de l’adopter. Le chien était fou de joie.

© Soul 2 Soul Animal Rescue / Facebook

Malheureusement, il s’agissait d’un faux espoir, car un mois plus tard, le Pitbull était de retour dans le refuge. Les adoptants trouvaient qu’il était trop énergique et craignaient qu’il blesse un de leurs enfants.

« C'était vraiment difficile de voir Arlo devenir déprimé et confus », a confié Donna.

Pour éviter que le canidé ne déprime de trop, il a été placé dans une famille d’accueil, en attendant une nouvelle adoption.

La rencontre parfaite

Et puis, le jour tant attendu est enfin arrivé. Une femme a eu un coup de cœur pour le jeune Pitbull, et l’a adopté. Arlo a été si heureux de découvrir sa nouvelle maison, et de rencontrer sa nouvelle sœur, une chienne qui avait également été adoptée dans un refuge. Le plus beau des sourires illumine aujourd’hui son visage !