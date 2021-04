Un petit garçon crée son salon de toilettage canin pour payer ses études vétérinaires

Jonathan Ozial est bien décidé à devenir vétérinaire lorsqu’il sera plus grand. Le jeune Mexicain a déjà lancé sa propre entreprise : il lave les chiens de ses clients. Grâce à cet « emploi », il espère financer ses études universitaires.

Cet écolier, amoureux des animaux, se révèle un véritable entrepreneur dans l’âme. Du haut de ses 7 ans, Jonathan a ouvert, de sa propre initiative, un salon de toilettage canin. Chaque week-end, il baigne des chiens dans une bassine sur la terrasse de ses parents. Le toiletteur en herbe réalise un travail sérieux et rigoureux : après avoir shampouiné l’animal, il le sèche et le brosse pour démêler ses poils, explique Demotivateur. Les clients, ravis, récupèrent leur canidé beau, propre et parfaitement chouchouté.

© Bien bañado "WOW" / Facebook

Passionné par les animaux, le garçon veille au bon développement de son entreprise

Une dizaine de chiens sont déjà passés entre les mains expertes du garçon. L’argent qu’il récolte sera utilisé pour financer sa formation universitaire. Jonathan Ozial rêve depuis toujours de se consacrer au bien-être des animaux, et de devenir vétérinaire.

Et pour soigner l’image de son entreprise, aucun détail n’est oublié ! Le jeune entrepreneur a dessiné une affiche sur laquelle il a indiqué ses diverses prestations ainsi que ses tarifs. Son slogan ? « Les chiens se baignent avec amour. » Le dessin, publié sur la toile, est devenu viral.

© Bien bañado "WOW" / Facebook

Jonathan Ozial est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux

Pour l’instant, son projet se développe à merveille. Le petit Mexicain, en plus d’être soutenu par ses parents, a même reçu l’assistance d’un graphiste. Touché par son histoire, le professionnel lui a réalisé une nouvelle affiche, ainsi qu’une page Facebook suivie par plus de 20 000 personnes. Les clients peuvent ainsi prendre des rendez-vous sur Internet.

Tous, que ce soit sa famille ou un grand nombre d'internautes, espèrent que Jonathan pourra, dans quelques années, accomplir son rêve le plus précieux.

© Bien bañado "WOW" / Facebook