Un pêcheur tente de secourir un chien errant blessé et épuisé

En allant pêcher, un homme a découvert un chien sénior mal en point et à bout de forces près d’un lac. Malgré la difficulté de la tâche, il était bien déterminé à lui porter secours.

Rob Baycroft vit à Airdrie dans la province de l’Alberta (Ouest du Canada). Le 4 mai dernier, il s’était rendu au lac Birch Lake, à une heure et demie de route de chez lui, pour pêcher.

Arrivé sur les lieux, il avait remarqué un chien âgé errant, visiblement épuisé et qui avait du mal à s’extirper de la vase bordant la route. L’homme s’était dit que le canidé allait finir par s’en sortir et a commencé sa partie de pêche. Une heure plus tard, il a constaté que l’animal était toujours en difficulté. Il allait et venait sur la route et se déplaçait très difficilement.

Rob Baycroft a essayé de l’appeler et de l’approcher, mais le chien préférait fuir à chaque fois. « Il avait du mal à marcher et semblait épuisé. A un moment où j'avais essayé de m'approcher de lui, j'étais à une trentaine de centimètres et il n'a même pas réagi, alors j'ai pensé qu'il devait être sourd et/ou aveugle. J'ai aussi remarqué une tache de sang sur son cou », raconte-t-il à RdnewsNow.

Il ne pouvait faire grand-chose, car il n’avait pas de nourriture dans la voiture et le réseau mobile laisse à désirer dans cette zone. Il s’est alors rendu dans la ville voisine de Caroline et essayé d’appeler les secours, sans résultat. Il a continué sa route sur plusieurs dizaines de kilomètres jusqu’à Innisfail, où il a acheté des steaks, puis est revenu à l’endroit où se trouvait le chien.

Cette fois-ci, il a réussi à l’attirer grâce aux morceaux de viande. Rob Baycroft l’a aussitôt emmené au refuge d’Alberta Animal Services. Le quadrupède, qui a été appelé Rusty, y a été examiné, nettoyé, et ses blessures soignées. Son âge a été estimé à 15 ou 16 ans. Par ailleurs, il souffrait de troubles de la vision et de problèmes dentaires.

Sauvé, soigné et adopté

Par la suite, Rusty a été confié à l’association Companion Animal Outreach Services (CAOS), puis à une famille d’accueil. C’est cette organisation qui a annoncé une merveilleuse nouvelle sur Facebook le 25 mai, soit 3 semaines après la découverte du chien. Rusty a, en effet, été adopté par une famille aimante.

A lire aussi : Une chienne abandonnée parce qu’elle tirait en laisse risque le pire

CAOS a remercié tous ceux qui ont contribué au sauvetage de Rusty : les donateurs, les bénévoles, les vétérinaires, mais aussi et surtout Rob Baycroft. L’association a également indiqué qu’elle lançait un « Fonds Rusty » pour venir en aide aux animaux en détresse.