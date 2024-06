Un passionné de sauvetages animaliers mobilise sa communauté pour retrouver une chienne épileptique en fugue depuis 82 jours

Une escapade de près de 3 mois et sur des centaines de kilomètres… C’est l’incroyable périple qu’aura effectué une chienne en fugue, partie du Lot et localisée dans le Puy-de-Dôme.

Etoile est longtemps restée aussi insaisissable que les astres scintillant dans le ciel, mais cette chienne a fini par être localisée et ramenée auprès de sa famille à la faveur d’une belle mobilisation, rapportait La Dépêche du Midi le mardi 25 juin.

Chienne de montagne des Pyrénées âgée de de 7 ans et atteinte d’épilepsie, Etoile s’était échappée le 1er avril 2024 de la maison de Gaston, son maître, à Sousceyrac-en-Quercy dans le Lot.



Fab Protection Animale / Facebook

Après l’avoir cherchée en vain, le propriétaire de la Patou s’est vu suggérer par Patricia Lafeuille, du groupe « Alert’Animaux du Cantal », de contacter un certain Fabien, un spécialiste du sauvetage animalier. Le bénévole, qui est derrière le compte Facebook « Fab Protection Animale » suivi par plus de 8000 personnes, a tout de suite mis sa vaste communauté sur le coup et l’avis de recherche a été massivement relayé.

Le résultat ne s’est pas fait attendre ; les signalements et témoignages ont commencé à lui parvenir et il a lui-même entrepris sa quête dans la région au volant de son camion. Une piste crédible l’a conduit à concentrer ses efforts sur Pont-du-Château, commune du Puy-de-Dôme située à plus de 200 kilomètres du lieu de la disparition d’Etoile.

Fabien y a effectivement reconnu la chienne. « Je l’ai suivie jusqu’à ce qu’elle s’arrête, raconte-t-il. Elle était épuisée. D’après les témoignages que j’ai recueillis, elle a certainement parcouru entre 300 et 400 km en zigzaguant dans les différentes communes qu’elle a traversées ».

Un grand merci à Fabien « pour son aide, sa bienveillance et sa persévérance »

Il a passé une dizaine d’heures à essayer de gagner sa confiance, puis l’a amenée à se réfugier dans un entrepôt clôturé où il a finalement pu l’immobiliser avec le concours de la fourrière. La folle et longue cavale d’Etoile venait enfin de prendre fin en ce mardi 25 juin. Elle aura duré 82 jours.

« Je n’y croyais plus », confie Gaston dans la foulée de ces retrouvailles inespérées. Le maître de la chienne a évidemment tenu à témoigner sa reconnaissance à Fabien « pour son aide, sa bienveillance et sa persévérance », ainsi qu’à « toutes les personnes bienveillantes » ayant contribué à cette issue heureuse.

Quant au bénévole, il souhaite « profiter de cette belle histoire pour rappeler aux gens que lorsqu’ils croisent un animal en bord de route, il faut le signaler ». Il souligne « plus de 75000 animaux sont volés ou disparaissent chaque année. Il est important d’être vigilant même quand on laisse son animal seul dans un jardin clôturé ».