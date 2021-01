Les secours retrouvent un chien après 4 jours de recherches intenses grâce à la mobilisation du voisinage

Disparu depuis une semaine dans les Alpes-Maritimes, un chien appelé Warrior a fini par être retrouvé à la faveur d'une forte mobilisation. Sa situation était d’autant plus préoccupante que le canidé est blessé à la patte et n’a pas l’habitude des basses températures.

« Il est actuellement en danger. Merci de nous aider svp ! », s’inquiétait Matthieu Delpeut, président de l’association Extrême Sauvetage, à propos de Warrior. Il s’agit d’un chien arrivé en provenance de l’île de La Réunion en août dernier, et disparu depuis le 28 décembre, comme le rapportait Nice Matin.

Le quadrupède avait fugué depuis le quartier de Garbejaïre à Valbonne (06). D’après un récent signalement, il se serait trouvé du côté de Roquefort-les-Pins, sur la route menant vers la commune voisine de La Colle-sur-Loup.

Warrior, un royal Bourbon – nom donné aux chiens originaires de La Réunion – porte une cicatrice au niveau de la patte avant gauche. Par ailleurs, il est décrit dans l’avis de recherche comme étant « très craintif » et ne se laissant pas aisément approcher. Il est également identifié par puce électronique.

Comme tant d’autres parmi ses congénères réunionnais, Warrior était utilisé comme appât pour la pêche aux requins, avant son sauvetage et son arrivée en France métropolitaine l’été dernier.

D’importants moyens ont été mobilisés pour tenter de le localiser et le secourir, comme l’indiquait Matthieu Delpeut, qui évoque notamment « des jumelles nocturnes, un drone, etc. ». Il ajoutait que le chien « est très faible » et qu’il n’est pas habitué aux « températures beaucoup plus froides ici qu'à la Réunion ».

Warrior finalement retrouvé vendredi au Rouret

Une trentaine de personnes participaient aux recherches en fin de semaine dernière. Les pompiers ont été prévenus. Une mobilisation qui a fini par porter ses fruits. Dans un nouvel article publié dans Nice Matin, on annonçait, en effet, que Warrior avait été retrouvé le vendredi 1er janvier dans la proche commune du Rouret, à l'ouest de Roquefort-les-Pins.

Un habitant local ayant reconnu le chien grâce à la description fournie dans l'avis de recherche en avait informé Matthieu Delpeut. « On a pu le récupérer très apeuré », a déclaré ce dernier, soulagé, précisant que Warrior « est très fatigué et avait même commencé à se manger sa patte blessée pour survivre ! ».