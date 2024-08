Un mémorial en hommage à Finn, le chien policier dont l'acte héroïque a conduit à la création d'une loi sur la protection des animaux de police

Nous vous parlions de Finn dans un précédent article paru en 2019. 3 ans plus tôt, ce Berger Allemand avait miraculeusement survécu à une blessure infligée par un adolescent de 16 ans armé d’un couteau.

Les faits avaient eu lieu à Stevenage dans le comté du Hertfordshire en Angleterre. L’individu s’en était pris à son maître-chien, l’officier de police David Wardell. Le quadrupède avait été opéré d’urgence et s’en était remis. Son partenaire humain avait été atteint lui aussi, mais il l’aurait été bien plus gravement sans l’intervention courageuse du canidé.



L’agresseur n’avait été condamné qu’à 4 mois de prison et de travaux d’intérêt général. David Wardell avait milité en faveur de sanctions plus sévères pour les attaques ciblant les animaux employés par les forces de l’ordre, ce qui avait débouché sur l’avènement de la « Loi Finn », entrée en vigueur en 2019.

En vertu du nouveau texte, le fait de blesser un chien ou un cheval de la police correspond désormais à une infraction pénale, alors que par le passé, c’était considéré comme un « dommage criminel ».

Finn et David Wardell avaient pris leur retraite par la suite. Le Berger Allemand est, hélas, décédé en 2023 à l’âge de 14 ans.

« L'occasion de rendre hommage à Finn et de connaître son histoire »

Pour honorer sa mémoire, le policier souhaite faire ériger une statue à son effigie. Il a lancé une collecte de fonds afin de donner vie à ce projet de mémorial et les dons ont afflué. Les contributions ont effectivement atteint la somme de 40 000 livres sterling, soit 47 000 euros environ.



David Wardell dit avoir trouvé un sculpteur, mais préfère ne pas en divulguer l’identité pour le moment. « C'est sincère et très important, et cela va perdurer bien après moi. Cela donnera aux gens l'occasion de rendre hommage à Finn et de connaître son histoire », dit le policier retraité à la BBC.

Il ajoute que « cela donnera aux générations futures l'occasion d'en savoir plus sur son héritage et sur les autres chiens policiers qui servent si grandement ce pays. »