Un Mâtin de Naples subit une opération chirurgicale pour retirer un kilo de peau affectant sa vision

L'excès de peau sur le visage de Neo lui a causé bien des soucis. En plus d'avoir mal, le chien avait des problèmes de vision. Son propriétaire a envisagé une intervention chirurgicale pour le soulager.

Le Mâtin de Naples est un chien connu pour son aspect imposant, ainsi que les plis et les rides marquant sa tête. Cette caractéristique originale a malheureusement causé des dégâts sur Neo.

Un excès de peau a irrité les yeux du mastiff. D'après son propriétaire, Mark Hutchins, « il souffrait beaucoup et se sentait mal à l'aise ». La peau affaissée autour de ses yeux et sur ses paupières l'a empêché de voir correctement, notamment sa nourriture. Cette condition particulière a rendu Neo anxieux ; il n'appréciait pas d'être touché au niveau du visage.

Le doux géant avait désespérément besoin d'aide.

L'opération chirurgicale a changé la vie de Neo

Comme Mark Hutchins et ses proches désiraient offrir les meilleures conditions de vie possibles à leur animal de compagnie, ils ont décidé de l'emmener dans une clinique vétérinaire à Swindon (Angleterre). L'objectif était simple : retirer la peau surabondante qui le gênait.

« Je sais que cela semble un peu fou quand vous parlez d'un chien qui a subi un lifting, mais ce fut une période très traumatisante pour la famille », a expliqué l'Anglais à Mirror. « Ma fille Millie était en larmes à cause de tout cela. » Quel serait donc le résultat ? Comment se porterait le chien ensuite ? Tant de questions laissant la famille pétrie d'angoisse.

Heureusement, des experts ont réalisé un travail remarquable. « Les résultats ont été incroyables et ont fait une grande différence pour Neo, qui a très bien récupéré », a déclaré Mark Hutchins. L'opération chirurgicale a permis d'éliminer un kilo de peau.

Les soigneurs ont gardé le Mâtin de Naples en observation toute la nuit, puis l'ont laissé rentrer chez lui. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau chien.

« Cela lui a vraiment donné un nouveau souffle et lui a ouvert les yeux sur le monde qui l'entoure », a confié Andrew Philipps, le chirurgien. « Il s'est bien rétabli et ses propriétaires rapportent qu'il est beaucoup plus heureux à la suite de l'opération. »