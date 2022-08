Un Labrador Retriever de refuge devient le ramasseur de balles officiel de l’équipe de baseball de Seattle

Scott Servais, le manager de l’équipe de baseball The Mariners of Seattle et son épouse sont de grands amoureux des animaux. Le couple a en effet par le passé réalisé des heures de bénévolat au sein de l’association locale OkanDogs.

Depuis plus d’un an, l’homme souhaitait adopter un chien destiné à devenir ramasseur de balles perdues pour son club. Lorsqu’il est tombé sur Trucker, il a su qu’il avait enfin trouvé le compagnon idéal.

« Il a fait l'objet de nombreuses recherches. Je suis allé sur place pour le rencontrer et évaluer ses compétences. Et il a réussi tous les tests avec brio. Il a donc été sélectionné par la Draft », a déclaré Scott Servais à USA Today.

Il y a peu, le groupe officialisait l’adoption de Trucker sur les réseaux sociaux. « Nous sommes heureux de l'avoir auprès de nous en tant que free-agent dans notre club. C’est vraiment bien. Ce gars va aller chercher et jouer avec les sportifs toute la journée. Vous le verrez courir autour du terrain dans les prochaines semaines », pouvait-on lire sur la publication.

Les Mariners traversent actuellement une période compliquée. Une fois n’est pas coutume, ils enchaînent les défaites. Scott Servais espère que le canidé pourra remonter le moral des troupes.

First one on the field today is Tucker. Getting in some cardio with a game of fetch. He’s really been putting in work on that aspect of his game lately. pic.twitter.com/y8EOiFsgH5

