Un Labrador Retriever aide un enfant aveugle à surmonter son handicap et à aimer la vie

Les chiens guides d’aveugle permettent à leurs maîtres de gagner en autonomie en les assistant lors de leurs sorties en extérieur. Merlot, le Labrador Retriever , aide non seulement cet enfant autiste à surmonter les obstacles, mais également à préparer son avenir.

Destiny Fiaschetti a eu une carrière bien remplie dans l’armée américaine, mais a toujours su qu’elle souhaitait un jour adopter un enfant aux besoins spécifiques. Elle vit désormais à Seffner, dans l’État de Floride aux États-Unis, et consacre son existence à Jenie qu’elle a accueilli lorsqu’il avait 2 ans.

Ce petit garçon autiste aujourd’hui âgé de 5 ans est atteint de cécité. « Il est complètement aveugle et souffre de dysplasie septo-optique, une maladie rare qui a entraîné sa perte de vision et son panhypopituitarisme, un trouble de l'hypophyse », a précisé Destiny à People.

Cette pathologie provoque une insuffisance surrénalienne. Autrement dit, Jenie ne produit pas l’hormone du stress qui aide à gérer ses émotions.

Malgré tous les conseils avisés des professionnels, Jenie avait du mal à sortir de sa coquille. Mais avec Merlot à ses côtés, tout a changé.

Un ami pour la vie grâce à l’opération Kids Compagnon

Destiny est entrée en relation avec l’association Southeastern Guide Dogs qui propose gratuitement des compagnons de vie aux enfants aveugles dans le cadre du programme Kids Compagnon.

« Les petits de l'âge de Junie apprennent à s’occuper d’un toutou. Ils doivent le nourrir, le brosser, le promener... Nous leur enseignons les techniques d'obéissance de base afin qu'ils puissent travailler ensemble et maintenir un lien affectif. De cette manière, une fois adultes, ils seront préparés à vivre avec un chien guide. Les enfants y gagnent énormément en confiance », a expliqué Katie Perez de l’organisation à but non lucratif.



Southeastern Guide Dogs

Depuis que Merlot et Jenie partagent leur quotidien, le jeune garçon a fait des progrès considérables. « Avant que Merlot arrive, Jenie ne parlait pas et ne marchait pas. Maintenant, il est vraiment bavard et il adore se faire des amis », a déclaré Destiny.

A lire aussi : Une grand-mère de 86 ans dévastée lorsqu'une association lui annonce qu'elle est "trop vieille" pour adopter un animal

De même, grâce à son fidèle compagnon à 4 pattes, Jenie s’est transformé en véritable petit aventurier. Durant son temps libre, le duo profite en effet de longues promenades en nature ou encore de séances de natation.

Le jeune garçon et le canidé sont aujourd’hui inséparables. Destiny est ravie de voir son fils s’épanouir ainsi grâce à son ami à fourrure.