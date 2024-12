Un Labrador en fugue depuis 2 semaines et blessé à la patte surprend sa mère d'accueil le jour de Noël en jouant avec son chien devant la maison

« C'est un miracle de Noël dans la vraie vie », peut-on lire sur la page Facebook de Rhode Home Rescue, une association basée à Warwick dans l’Etat du Rhode Island (Etats-Unis). Un post qui relate l’incroyable retour d’un chien perdu pendant 2 semaines sous une pluie battante et souffrant d’une terrible blessure à la patte.

Scout, Labrador Retriever au pelage noir et âgé d’un an, a effectivement refait surface le jour de Noël, rapportait WJAR le jeudi 26 décembre.

Rhode Home Rescue l’avait confié à une mère d’accueil bénévole. Le 11 décembre, peu avant 8 heures du matin, un membre de la famille avait oublié de refermer correctement la porte en sortant. Le chien en avait profité pour s’échapper.

En traversant la rue, Scout avait été heurté par une voiture. Le conducteur n’avait pas daigné s’arrêter pour s’enquérir de son état. Blessé à la patte et en état de choc, le canidé avait pris la direction des bois. On ne l’avait plus revu depuis.

Plusieurs personnes s’étaient mobilisées pour tenter de le retrouver. Des drones avaient été employés. L’animal restait introuvable.

« Le Père Noël nous a apporté un cadeau »

Jusqu’au 25 décembre, avec ce bruit et cette agitation qui avaient interpellé la mère d’accueil alors qu’elle était chez elle. En sortant voir ce qui se passait, elle a été abasourdie en constatant que Scout était là, essayant de jouer avec son chien. Il boitait et avait perdu du poids, mais il était toujours en vie alors que tout le monde avait craint le pire.



Rhode Home Rescue / Facebook

Nadine McCaffery, de Rhode Home Rescue, était tout aussi surprise que les autres en apprenant la nouvelle de son retour. « Je pensais que c’était fini, confie-t-elle. C’était émouvant ».

« C'est probablement la période la plus longue pendant laquelle nous avons perdu un chien, poursuit-elle. Il pleuvait abondamment et il faisait un froid glacial juste après la pluie battante. Je n'avais donc pas beaucoup d'espoir qu'après avoir été heurté par une voiture, trempé et gelé, il allait s'en sortir, mais c'était le cas. Et le Père Noël nous a apporté un cadeau. »

« Il se rétablira complètement »

Scout n’est pas tout à fait indemne, puisque sa patte ne pourra être sauvée. Une amputation devra être réalisée. Il est actuellement hospitalisé dans une clinique vétérinaire du Massachussetts. Les vétérinaires, qui le nourrissent et réhydratent en attendant qu’il soit prêt pour l’opération, « pensent qu’il se rétablira complètement », indique Nadine McCaffery.

Rhode Home Rescue / Facebook

Rhode Home Rescue a lancé un appel aux dons pour l’aider à couvrir les frais liés aux soins de Scout. L’association estime que le coût dépassera les 5000 dollars (4800 euros).