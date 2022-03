Un Labrador capable de comprendre 40 commandes a été embauché comme chien de soutien dans un hôpital pour enfants (vidéo)

Parks est certainement le visiteur le plus attendu et le plus apprécié à l'Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children. Après avoir suivi une formation de chien d'assistance à la Canine Companions, une organisation à but non lucratif, le Labrador Retriever a été jumelé à Kimberly Burbage, spécialiste de la vie de l'enfant à l'hôpital, révèle un article paru le 28 mars 2022 dans les colonnes du New York Post.

Âgé de 2 ans, le canidé à la robe sable a désormais l'habitude de fournir un soutien émotionnel et une aide physique aux jeunes patients. À l'heure actuelle, Parks est capable de comprendre plus de 40 commandes, comme tirer un chariot rempli de jouets, pousser un tiroir ou encore récupérer un objet.

« Même si nous ne travaillons ensemble que depuis un mois, je peux déjà voir l'impact qu'il a sur nos enfants et adolescents », a indiqué sa partenaire.

© We are Orlando Health

Parks remplit sa mission avec enthousiasme du lundi au vendredi. Les enfants admis dans l'établissement et leur famille peuvent compter sur le soutien de leur ami à fourrure, toujours prêt à tendre la patte.

En interagissant avec les patients, le Labrador Retriever les aide à se calmer et à vivre une expérience positive à l'hôpital. Parks les accompagne également sur le chemin de la guérison. Et lorsqu'il ne « travaille » pas, il profite de son temps libre avec Kimberly Burbage.

D'après nos confrères d'outre-Atlantique, l'entraînement de l'animal a coûté environ 50 000 $ (soit 45 350 €). L'organisme dépend du soutien des donateurs et des bénévoles pour couvrir les frais élevés. Quoi qu'il en soit, Parks est une véritable étoile qui veille sur tous les jeunes patients de l'hôpital !

Welcome, Parks! The newest member of @APHospital's Child Life team, Parks, holds the special distinction of being our first facility dog. He's been trained beyond the role of a comfort animal and has completed his national certification.#ChooseOrlandoHealth #OrlandoHealth pic.twitter.com/yZTDS6UBL6