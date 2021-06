Un Labrador bienveillant aide une chienne à gérer son mal de voiture

Les chiens sont des compagnons de vie extraordinaires. Ils peuvent être des soutiens précieux au quotidien, pas seulement pour les humains. L'histoire qui suit en est la preuve.

Eddy, un Labrador à la robe noire, a été adopté dans un refuge il y a 2 ans. Ashley Karlin, sa propriétaire, a désiré offrir de la compagnie à sa chienne âgée nommée Daisy.

Depuis leur première rencontre, les 2 canidés sont devenus inséparables, dévoile The Dodo. « Eddy et Daisy jouent comme des frères et soeurs », a déclaré la mère de famille. « Ils dorment l'un à côté de l'autre et parfois l'un sur l'autre. »

© Ashley Karlin

Le Labrador a l'habitude de réconforter les membres de la famille

Le mâle d'une quarantaine de kilos se révèle être une véritable boule d'amour et de douceur. Il est capable de sentir ce qui ne va pas et d'agir en conséquence. Eddy se sert souvent de cette qualité lorsqu'il voyage avec Daisy. Cette dernière souffre d'anxiété et est malade en voiture. Son ami fidèle a trouvé un moyen de l'apaiser.

« Lorsqu'elle s'allonge sur le siège arrière et commence à baver, Eddy s'allonge dans le sens inverse afin de poser sa tête sur la sienne », a expliqué Ashley Karlin. « S'il ne le fait pas, Daisy se lève constamment, jusqu'à ce qu'elle vomisse. Nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'ils s'allongent ensemble comme ça, elle ne vomit pas et s'endort généralement. »

© Ashley Karlin

Eddy se montre bienveillant à l'égard de tous. Il aime notamment poser sa tête sur le ventre rond de sa propriétaire enceinte. « Eddy m'a aussi réveillée à de nombreuses reprises pour m'avertir que je souffrais d'hypoglycémie, même s'il n'est pas formé pour le faire. »

© Ashley Karlin

Sa famille ne peut tout simplement pas imaginer sa vie sans lui. Eddy est toujours présent pour les siens et adore s'occuper d'eux.